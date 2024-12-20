Вероятны колебания S&P; 500 в диапазоне 5800-5900п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5800-5900 пунктов на торгах в пятницу, прогнозируется средняя волатильность, баланс рисков негативный, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова.

"Фьючерсы на основные индексы акций США показывают отрицательную динамику. На предстоящую сессию мы прогнозируем среднюю волатильность. Импульс, заданный в среду более жесткой риторикой ФРС, постепенно угасает, однако выходящая в пятницу статистика способна вызвать повышенную турбулентность в котировках. Баланс рисков оцениваем как негативный. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5800-5900 пунктов", - пишет эксперт.

Перспективы S&P 500 серьезно ухудшились в результате распродажи на текущей неделе, констатирует Ободников. "Линия локального тренда была пробита, индекс широкого рынка закрепился ниже 50-дневной скользящей средней. Неуверенный характер отскока в четверг сигнализирует о том, что давление на котировки в краткосрочной перспективе может сохраниться, - указывает он в обзоре инвесткомпании. - Если ближайшая поддержка на уровне 5850 пунктов не устоит под давлением продавцов, индекс S&P 500 устремится к закрытию ранее образовавшегося "гэпа" для теста отметки 5780 пунктов".

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