"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Астры с целью 491,1 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Астра" с целью 491,1 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,6%, стоп-приказ: 421,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания имеет самую большую долю рынка (около 76%), среди российских разработчиков операционных систем (ОС) и 23% рынка отечественного инфраструктурного ПО. В данный момент стратегия компании строится на импортозамещении, а именно на замещении ПО иностранных компаний, которые полноценно или частично покинули рынок РФ, отечественными IT-решениями, - отмечают аналитики. - Объем рынка российских ОС вырос по итогам 2023 года на 57% (до 11,3 млрд руб.). Прогнозируется, что к 2030 году доля отечественных решений на рынке будет около 90% (против 36% по итогам 2022 года)".

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные тенденции после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 491,1 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 421,9 руб. риск на портфель составит 0,22%", - указывают эксперты "Финама".

"Группа Астра" - один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации.

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