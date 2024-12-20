"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг "МТС", дивидендная доходность по итогам 2024 года может составить 20%, сообщается в материале аналитиков брокера.

Телекоммуникационная компания объявила о реструктуризации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юрлица.

Весь IT-бизнес МТС объединится в единое направление под брендом МТС Web Setrvice. Компания сфокусируется на снижении долговой нагрузки из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. В этих целях МТС откажется от высокозатратных M&A-сделок по поглощению компаний, сократит инвестиции и не будет развивать неэффективные направления (МТС Умный дом и МТС Авто), отмечают эксперты.

"В будущем компания может провести IPO своего технологического подразделения. По нашему мнению, это поможет снизить долговую нагрузку и высвободить часть денежного потока для выплаты акционерам. Учитывая акционерную структуру, мы ожидаем, что эмитент продолжит платить дивиденды. Выплата за 2024 год может составить 35 рублей на акцию (доходность - 20%)", - пишут аналитики в обзоре.

"Мы считаем, что МТС сейчас находится в весьма сложном положении, учитывая высокий уровень долговой нагрузки, необходимость обновлять инфраструктуру и выплачивать дивиденды. В целом стремление компании оптимизировать бизнес- процессы должно быть позитивно воспринято рынком. Сохраняем рекомендацию "держать" для бумаг", - указывают эксперты брокера.

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