Фавориты сектора промышленности на 2025г - ФосАгро, Промомед и Озон Фармацевтика - "БКС МИ"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") позитивно оценивает перспективы промышленного сектора на следующий год, средний потенциал роста составляет 37%, фавориты - "ФосАгро", "Промомед" и "Озон Фармацевтика", говорится в стратегии аналитиков инвесткомпании на 2025 год.

"В секторе промышленности мы покрываем четыре компании из трех разных отраслей: "ФосАгро" (удобрения), "Сегежа" (деревообработка), "Промомед" и "Озон Фармацевтика" (фармацевтика). На этих трех рынках разное ценообразование и разные драйверы, - отмечают эксперты. - Для "ФосАгро" важнейшие переменные - способность беспрепятственно экспортировать объемы (экспортируется около 70% продукции), а также цены на фосфорные удобрения. Для российской фармацевтики ключевым является внутренний рынок. Экспорт и цена на пиломатериалы важны для ГК "Сегежа".

"Позитивно смотрим на производителя удобрений "ФосАгро": результаты за III квартал в целом соответствуют нашим прогнозам, цены держатся выше средних значений за несколько лет, а дивидендная история продолжается. Нам также нравятся "Промомед" и "Озон Фармацевтика". Считаем, что российские производители смогут увеличивать долю и частично замещать ушедшие иностранные фармкомпании.

"Бизнес лесозаготовки и деревообработки ГК "Сегежа" показывает слабые результаты. Исторически основным подразделением эмитента была бумага и упаковка, но после покупки ряда активов пиломатериалы стали также крупными по выручке и EBITDA. EBITDA лесного сегмента упала из-за роста издержек на лесозаготовку и логистику и слабой цены, - указывают аналитики инвесткомпании. - В то же время EBITDA бизнеса бумаги и упаковки была устойчива, так как компания перестроила продажи на внутренний рынок. Менеджмент "Сегежи" ожидает постепенного улучшения экспортных цен в будущем. Взгляд у нас пока "негативный".

Что касается рисков, обращают внимание эксперты "БКС МИ", для экспортеров ("ФосАгро" и "Сегежа") санкции, локдауны и логистические сбои могут существенно повлиять на бизнес-модель и выручку. "Ключевым фактором для "ФосАгро" остается ценообразование. По историческим меркам текущие уровни цен на фосфаты (DAP/MAP выше $500 за тонну) превышают многолетние средние уровни. Если цены вдруг снизятся, наши среднесрочные прогнозы могут сильно упасть, что повлияет на оценку, - отмечают они. - Для фармпроизводителей нельзя исключать риск усиления конкуренции с другими участниками, хотя такую вероятность мы считаем скорее низкой".

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