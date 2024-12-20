Рубль утром снижается в паре с юанем перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке

Москва. 20 декабря. Китайский юань повышается на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет перед последним в этом году заседанием Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,0865 руб. (+7,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,75 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки.

Большинство аналитиков ждет ее повышения в пятницу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23% годовых. При этом некоторые эксперты не исключают большего шага ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля.

Банк России, повысив ставку в октябре на 200 б.п. - до 21%, допустил возможность ее повышения на ближайшем заседании в декабре. Потом представители ЦБ неоднократно повторяли этот сигнал, подчеркивая, что декабрьское решение не предопределено.

Регулятор также допустил, что инфляция в России превысит октябрьский прогноз в 8-8,5%. Более того, инфляция может оказаться больше 9%, высказал мнение в начале декабря советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

По последним данным Росстата, инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35% после 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%. Годовая инфляция на 16 декабря, как следует из расчетов на основе данных Росстата, ускорилась до 9,50% с 9,32% на 9 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. Ожидания населения в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года. Ценовые ожидания предприятий РФ в декабре тоже увеличились, достигнув локального максимума.

Эти данные вряд ли окажут значительное влияние на решение Банка России по ставке, так как кардинально ситуацию они не меняют, считают аналитики.

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $72,47 за баррель, что на 0,56% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,55%, до $68,99 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI потеряли в цене более 2,5%.

Давление на рынок на этой неделе оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая опустила базовую ставку на 25 базисных пунктов, но дала "ястребиные" сигналы. Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.