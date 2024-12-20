Ставка ЦБР на уровне 23% - вероятный пик текущего цикла подъема - "Мои Инвестиции"

Ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 23% годовых может стать пиком текущего цикла подъема, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Несмотря на замедление кредитования в ноябре и признаки "охлаждения" экономики, рост инфляции заметно превысил прогноз ЦБ. Регулятор не может на это не реагировать. Поэтому повышение ключевой ставки до 23% годовых выглядит, на наш взгляд, взвешенным решением в текущих условиях, - отмечают эксперты в комментарии. - В нашем базовом сценарии 23% - это пик текущего цикла. Следим за изменением формулировок в комментарии ЦБ РФ - они могут спровоцировать всплеск оптимизма в длинных ОФЗ".

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