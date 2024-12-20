Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ

Москва. 20 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, а также на ожиданиях итогов пятничного заседания Банка России по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 200 базисных пунктов - до 23% годовых, при этом некоторые эксперты не исключают большего шага ужесточения денежно-кредитной политики - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми и разнонаправленными изменениями. Dow Jones увеличился менее чем на 0,1%, однако это позволило ему прервать серию падений, которая длилась десять торговых сессий (самый протяженный подобный период с 1974 года). Экономика США в третьем квартале увеличилась на 3,1% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным министерства торговли. Это рекордные темпы подъема за год. Ранее сообщалось о росте на 2,8%, опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 22 тыс. - до 220 тыс., сообщило министерство труда. Эксперты в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 230 тыс. Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 4,8% относительно предыдущего месяца - до 4,15 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Значение показателя стало рекордным с марта этого года. Аналитики предполагали рост на 2,8%.

Фондовые индексы Китая, Гонконга и Японии слабо колеблются в пятницу, тогда как на биржах Южной Кореи и Австралии доминируют негативные настроения. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 мск вырос на 0,13%, а гонконгский Hang Seng просел менее чем на 0,1%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив её на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Аналитики также не прогнозировали пересмотра. Поддержку китайским акциям оказывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году и увеличения государственных расходов с целью стимулирования экономики. Японский Nikkei 225 снижается на 0,08%. Вместе с тем значение южнокорейского индекса Kospi упало на 1,6%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 1,2%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе. Давление на нефтяной рынок на этой неделе оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая опустила базовую ставку на 25 базисных пунктов, но дала "ястребиные" сигналы. Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,6 за баррель, что на 0,38% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 0,7%, до $72,88 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,39%, до $69,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,9%, до $69,38 за баррель. С начала этой недели как Brent, так и WTI потеряли в цене более 2,5%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 декабря выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,637 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,335 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,11% и составил 101,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,08%, опустившись до 922,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (+1,27%), "Группа ЛСР БО-001P-07" (+0,79%) и "СТМ-001Р-02" (+0,53%), а в лидерах снижения - облигации "ДОМ.РФ-001P-13R" (-1,95%), "Ростелеком-001P-01R" (-1,09%) и "Ростелеком-001P-03R" (-0,71%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Новосибирскавтодор" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 с офертой через 2 года объемом 500 млн рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 29% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 33,2% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии ПБО-02-07 с 1 млрд рублей до 1,2 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - 600 базисных пунктов. Купоны переменные и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Сбор заявок на облигации прошел 19 декабря. Техразмещение запланировано на 24 декабря. Бумаги будут доступны для приобретения квалифицированным инвесторам.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 15 млрд рублей на уровне 290 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 19 декабря. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Техразмещение запланировано на 24 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

СОПФ "ДОМ.РФ" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску годовых социальных облигаций серии 11 с поручительством "ДОМ.РФ" объемом 10 млрд рублей на уровне 175 базисных пунктов. Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Сбор заявок на облигации прошел 19 декабря. Техразмещение запланировано на 24 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

ООО "ЭН+Гидро" (ранее "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии 001PС-06 с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - 500 базисных пунктов. Купоны по выпуску переменные, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 19 декабря. Техразмещение запланировано на 25 декабря. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, минимальная заявка на приобретение - 1,4 млн рублей.

АО "ИНК-Капитал" (основной собственник "Иркутской нефтяной компании") 20 декабря c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 2-летний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 30 млрд рублей. Купоны по выпуску квартальные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 450 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 25 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) 23 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001P-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 400 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Заем будет размещен в рамках программы облигаций эмитента объемом до 20 млрд рублей. В июле 2024 года компания разместила первый выпуск облигаций в рамках данной программы на 5 млрд рублей.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) 15 января 2025 года планирует провести общее собрание владельцев бессрочных субординированных облигаций 2-й и 3-й серий общим объемом 5 млрд рублей. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам - 26 декабря 2024 года. В повестку дня собраний входит единственный вопрос: "о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о соответствующем выпуске облигаций". Оба данных выпуска субордов были размещены в марте 2017 года (эмитентом выступал СМП банк, до его присоединения к ПСБ). Ставки купонов по займам переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс 1% годовых. Ставка текущих полугодовых купонов - 22% годовых. Первый call-опцион по выпускам запланирован на декабрь 2026 года.

ООО "ХК финанс" установило ставку 11-го купона облигаций серии 001Р-08 на уровне 18% годовых. Компания начала размещение 3-летнего займа на 3 млрд рублей в июле 2022 года и закончила в мае 2023 года. Ставка текущего купона составляет 16% годовых, по выпуску 13 января предстоит исполнение оферты. Период предъявления облигаций к оферте - с 24 по 28 декабря.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" (КВС) допустило технический дефолт по погашению части номинальной стоимости облигаций серии БО-01 на сумму 151,4 млн рублей. Причина неисполнения обязательства - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Компания разместила 14-летний выпуск объемом 2 млрд рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,1% годовых. Ставки 2-14-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3,5%. Купоны годовые. Заем имеет амортизационную структуру погашения: спустя три года после начала размещения каждый год выплачивается по 8,333% от номинала, в результате текущий объем выпуска в обращении составляет 1,7 млрд рублей. В декабре 2023 года администрация Саратова расторгла концессионное соглашение с КВС в связи с нарушением сроков создания и реконструкции имущества, входящего в объект концессионного соглашения, по вине концессионера.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) допустило технический дефолт при выплате 7-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания отмечает "отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства, в связи с увеличением дебиторской задолженности АО "РКК", вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов АО "РКК", ввиду сложностей проведения платежей в иностранной валюте". Четырехлетний выпуск на 250 млн рублей был размещен в марте 2023 года по ставке квартального купона 18% годовых до погашения. РКК с декабря 2023 года допустила уже целую череду технических дефолтов по всем выпускам облигаций в обращении, однако спустя несколько дней просрочки платежей эмитент до сих пор исполнял обязанности по выплате и не допускал фактических дефолтов.