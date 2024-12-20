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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может вновь уйти выше 2450п в пятницу - ПСБ
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20 декабря 2024 года 09:47
Индекс Мосбиржи может вновь уйти выше 2450п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи может вновь подняться выше отметки в 2450 пунктов на торгах в пятницу, но есть и риски обновления годовых минимумов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Повышение ключевой ставки до 23% годовых, как мы считаем, уже заложено в цены акций, поэтому такое решение ЦБ должно быть воспринято инвесторами позитивно. Негатив может внести новый прогноз Банка России по ставке и инфляции на следующий год. Однако куда важнее риторика регулятора, - пишет эксперт в комментарии. - Если будет дан сигнал, что текущее повышение ставки может стать последним, это придаст новый импульс рынку акций, что станет точкой разворота. В случае негативного сценария, при котором ключевая ставка превысит 23%, индекс Мосбиржи почти наверняка обновит годовые минимумы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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