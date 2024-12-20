Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая;

- розничные продажи Великобритании в ноябре;

- индекс цен производителей Германии в ноябре;

- решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пресс-конференция регулятора;

- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в ноябре;

- окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за декабрь;

- квартальные результаты Carnival Corp.;

- День инвестора "МТС";

- вступают в силу новые санкции США против газового сектора РФ (в частности, Газпромбанка);

- акции SFI последний день торгуются с дивидендами;

- "Роснефть" рассмотрит вопрос об актуализации стратегии до 2030 года.

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