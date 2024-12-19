Рынок акций РФ вечером растерял почти весь дневной рост после завершения прямой линии с Путиным

Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ вечером в четверг растерял почти весь дневной рост после завершения ежегодной прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина - игроки начали фиксировать прибыль, вернувшись к ожиданиям ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в пятницу; внешняя конъюнктура в четверг ухудшилась после "ястребиных" прогнозов Федрезерва США. Индекс МосБиржи просел в район 2415 пунктов после роста днем к 2470 пунктам.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2416,45 пункта (+0,3%, максимум сессии - 2468,98 пункта), индекс РТС просел до 736,06 пункта (-0,3%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 5,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 декабря, составил 103,4207 руб. (+64,44 копейки).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,1%), "Мосбиржи" (MOEX: MOEX) (+2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%).

Снизились расписки Ozon (MOEX: OZON) (-5,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%).

Текущий уровень инфляции в РФ составляет 9,2-9,3% и является тревожным сигналом для экономики, но в целом, с учетом роста реальных доходов населения, ситуация остается стабильной, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией.

По словам Путина, рост ВВП РФ в 2024 году ожидается на уровне 3,9-4,0%, в 2025 году правительство и ЦБ ставят задачу "мягкой посадки", рост ожидается на уровне 2-2,5%.

Также Путин завил, что Россия готова и к переговорам, и к компромиссам по урегулированию на Украине, но такая же готовность должна быть и у второй стороны. По словам президента, Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле, причем переговоры возможны с любым легитимным представителем Украины.

Санкции США против российской СПГ-отрасли (сжиженного природного газа) наносят ей ущерб, но Россия найдет выход, как и с другими энергоносителями, и увеличит долю на мировом рынке СПГ, заявил Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Также Путин отметил, что "нового контракта на транзит газа через Украину не будет, это уже понятно, но "Газпром" переживет".

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 10 по 16 декабря замедлилась до 0,35% после роста на 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%.

Из данных за 16 дней декабря этого и прошлого годов следует, что на 16 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,50% с 9,32% на 9 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, как и неделей ранее, рынок акций снижался в среду перед выходом данных Росстата по инфляции и показал рост на следующий день по факту их публикации, несмотря на то, что в обоих случаях статистика показала ускорение роста цен.

Из факторов поддержки можно выделить слабость рубля. В остальном конъюнктура была неоднозначной. Сырьевые котировки попали под давление из-за укрепления доллара и ухудшения общего риск-аппетита, что связано с итогами заседания ФРС. Регулятор США ожидаемо понизил ставки на 25 б.п., однако разочаровал прогнозами на перспективу - вместо 4 снижений ставки по 25 б.п, которые прогнозировались в 2025 году, теперь ожидается всего два снижения.

В пятницу процентные ставки будет рассматривать Народный банк Китая. В США выйдут данные по расходам потребителей в ноябре. На российском рынке главным событием станет заседание ЦБ РФ, по итогам которого ожидается повышение ключевой ставки. МТС в конце недели проведет День инвестора.

"Если шаг повышения ключевой ставки ЦБ РФ будет соответствовать консенсусу ожиданий (повышение до 23% годовых), акции могут отреагировать ростом по факту. Рынок любит определенность, к тому же высока вероятность, что это будет последним повышением ставки в текущем цикле. Приближение выходных может сдерживать активность покупателей. Прогноз на 19 декабря по индексу МосБиржи - 2350-2475 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций второй день подряд закрывает торговую сессию в "плюсе" по индексу МосБиржи. Несмотря на повышенные данные Росстата по инфляции, индекс МосБиржи смог подрасти. Внимание инвесторов теперь сфокусировано на заседании Банка России в пятницу. Ожидания участников рынка относительно решения ЦБ сместились "вверх", а регулятор может сделать более смелый шаг, чем консенсус (повышение ключевой ставки до 23%). Также на этой неделе продолжается ряд дивидендных отсечек.

В четверг ожидается утверждение на ВОСА дивидендов "Татнефти" за 9 месяцев (ранее СД рекомендовал выплатить 17,39 рублей на оба типа акций). Перед дивидендной отсечкой просели акции "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (-2,1%, до 94,02 рубляI) и подросли бумаги "Фосагро" (+2,2%, до 5875 рублей). Акционеры страховщика ожидают выплату дивидендов за полугодие в 3,6 рубля на акцию, "Фосагро" распределит своим акционерам 126 рублей на акцию за III квартал. "Распадская" (MOEX: RASP) (-1,3%) снизилась на новостях о приостановке на 90 суток по решению суда добычи угля на шахте "Ерунаковская-8", отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов отступил от максимумов дня на фоне ухудшения геополитического фона.

Акции "РусГидро" в четверг выросли без очевидных фундаментальных причин. Владимир Путин в рамках прямой линии заявил о том, что перевод госкомпаний и госорганов в регионы дает толчок к развитию этих регионов. Ранее "РусГидро" сообщила о переносе офиса в Красноярск. "Роснефть" в пятницу намерена рассмотреть актуализацию стратегии до 2030 года. Поддержку акциям "НОВАТЭКа" могли оказывать слова Путина о намерении найти выход из ситуации с поставками энергоносителей, несмотря на санкции против СПГ-проектов компании. Акции ПАО "Полюс" подверглись фиксации прибыли вслед за ценами на золото, которые просели в район $2600 за унцию на фоне тестирования доходностью 10-летних американских гособлигаций отметки 4,55%. Ужесточение тона ФРС негативно для золота и позитивно для облигационных доходностей, отмечает аналитик.

Акции "Газпрома" вернулись к снижению после сообщений СМИ о том, что Путин и Зеленский исключают возобновление ключевой сделки по транзиту газа для Европы через Украину. Ранее днем, напротив, поступали сообщения о возможности продления соглашения, отметила Кожухова.

На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Американские индексы пытались подрасти, но сильные данные по национальной экономике предупреждают об оправданности ужесточения позиции ФРС, а в пятницу предпочитаемый регулятором индикатор инфляции может показать ее ускорение в ноябре с 2,8% до 2,9% г/г. Российский рынок к концу дня растерял почти все отвоеванные по ходу сессии позиции, что, очевидно, было вызвано сообщениями о новых ударах Украины по Ростовской области, полагает Кожухова.

"Индекс МосБиржи на этом фоне вновь стремился к 2400 пунктам, а в пятницу инвесторов в РФ может ждать еще одно повышение ключевой ставки ЦБ РФ, на этот раз с 21% вплоть до 23%. Сильный доллар, в то же время, негативен для цен на нефть и металлы, что может вызвать фиксацию прибыли в эмитентах сырьевого сектора", - заключила представитель "Велес Капитала".

В США накануне индексы упали на 2,6-3,6% во главе с Nasdaq на новостях от Федрезерва США, который ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 4,25-4,5% годовых), но при этом опубликовал "ястребиный" прогноз относительно дальнейшей траектории процентных ставок и повысил прогноз по инфляции на 2025-2026 годы.

Главным негативным фактором для рынка стал тот факт, что медианный прогноз членов руководства ФРС теперь предусматривает два снижения ставок в 2025 году, по 25 б.п. каждое, вместо четырех, ожидавшихся ранее.

ФРС повысила прогноз инфляции в США на 2025 год до 2,5% с ожидавшихся в сентябре 2,1%, на 2026 год - до 2,1% с 2%. Прогноз инфляции на 2027 год оставлен на уровне 2%. Федрезерв также улучшил прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 2,1% с 2%, прогноз на 2026 год оставлен на уровне 2%, на 2027 год - понижен до 1,9% с 2%.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, до 3,4% к концу 2026 года и до 3,1% к концу 2027 года. В сентябре ставки ожидались на уровне 3,4%, 2,9% и 2,9%.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE и DAX просели на 0,1-1,2%%, CAC 40 подрос на 0,1%), растут Штаты (к 18:50 МСК индексы прибавили 0,3-0,5%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.

Банк Англии оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне в 4,75% по итогам декабрьского заседания, говорится в сообщении британского ЦБ. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков. Британский ЦБ снижал ставку дважды в этом году, в августе и в ноябре. До этого ставка находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых. Рынок видит примерно 50%-ную вероятность очередного снижения на следующем заседании, которое состоится в феврале.

ВВП США в третьем квартале увеличился на 3,1% в пересчете на годовые темпы, рекордными темпами за год, согласно окончательным данным министерства торговли. Ранее сообщалось о менее значительном росте - на 2,8%, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем не ожидали пересмотра этой оценки. Во втором квартале американская экономика выросла на 3%.

На нефтяном рынке в четверг цены вечером снизились.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,15 за баррель (-0,3% и +0,3% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $70,45 за баррель (-0,3% и +0,5% в среду).

Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти и дистиллятов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 934 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,18 млн баррелей, бензина - увеличились на 2,35 млн баррелей.

Рынок, однако, растерял значительную часть роста после публикации решений и "ястребиных" прогнозов ФРС, которые привели к укреплению доллара США.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 140,861 млрд рублей (из них 27,056 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 21,11 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" (MOEX: T) и 16,94 млрд рублей на акции "Газпрома").