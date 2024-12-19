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19 декабря 2024 года 19:40

Рубль в четверг отыграл утренние потери и повысился в паре с юанем перед пятничным заседанием Банка России по ключевой ставке

Москва. 19 декабря. Китайский юань растерял рост первой половины дня и подешевел на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль развернулся вверх и укрепился в ожидании пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Курс юаня в 19:00 мск составил 14,007 руб., что на 14,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 декабря на 64,44 копейки, до 103,4207 руб./$1, и уменьшил курс евро на 55,07 копейки, до 107,9576 руб./EUR1.

Ожиданий новой волны ослабления рубля в сложившихся условиях нет, а технически курсы основных мировых валют к нему могут быть чуть ниже текущих уровней к концу 2024 года, говорится в материале эксперта "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

Рубль в декабре относительно стабилен, уже нет той ноябрьской экстремальной турбулентности, осенняя паника купирована, а курсы инвалют на 7% ниже годовых пиков, констатирует аналитик.

"Причина зимней стабилизации рубля - восстановление механизмов расчетов за экспорт, ранее нарушенных введением санкций против банков. Ставки денежного рынка снизились, дефицита валютной ликвидности не отмечается. Покупка валюты со стороны ЦБ по бюджетному правилу поставлена на паузу до конца 2024 года, а это снижает общий спрос и поддерживает курс рубля, - пишет Зельцер в обзоре. - На будущей неделе будет пик налоговых платежей экспортеров, что должно увеличить общее предложение валюты на рынке. Да и жесткий цикл ЦБ в целом за нацвалюту - высокие ставки давят на спрос на валюту под импорт и повышают привлекательность рублевых инструментов".

"По совокупности вводных ожиданий новой волны девальвации рубля нет, а технически курсы инвалют могут быть пониже. Доллар под занавес года может вернуться ближе к круглым 100 руб./$1, евро может оказаться в шаге от 105 руб./EUR1, тогда юань, скорее всего, будет под 14 руб.", - указывает эксперт "БКС Экспресс".

Текущий уровень инфляции в РФ составляет 9,2-9,3% и является тревожным сигналом для экономики, но в целом, с учетом роста реальных доходов населения, ситуация остается стабильной, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией.

"Конечно, таким тревожным сигналом является инфляция. Я вот вчера только, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал с председателем Центрального банка, Эльвира (Набиуллина - ИФ) мне сказала, что где-то уже 9,3%, 9,2-9,3%. Но заработные платы выросли на 9% в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть - именно в реальном за минусом инфляции, - и располагаемые доходы населения тоже подросли. Вот так что в целом ситуация стабильная и надёжная", - сказал глава государства.

Ряд экспертов считает, что Банк России мог эффективнее и раньше принимать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, заявил также президент Путин. Он отметил, что, помимо объективных причин роста цен, есть и субъективные причины.

"Есть и недоработки наши. Например, некоторые эксперты полагают, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, ЦБ начал это делать где-то летом, но, повторяю, эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше", - сказал Путин.

Президент не стал перечислять эти меры, отметив, что их много.

Ранее некоторые специалисты высказывали мнение, что Банку России, например, следовало раньше принимать меры по охлаждению кредитования, которое в том числе стало одним из факторов роста спроса.

Путин также выразил надежду, что совет директоров ЦБ в ближайшую пятницу примет взвешенное решение по ключевой ставке. "Надеюсь, что оно будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня", - сказал он.

Президент заявил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не сообщает ему, какой будет ключевая ставка. "Она сама, наверно, этого пока не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей комсомольской ячейке, и в ходе дискуссии принимают окончательное решение", - отметил Путин.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 20 декабря.

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23% годовых, при этом некоторые эксперты не исключают большего шага ужесточения денежно-кредитной политики - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля.

Банк России, повысив ставку в октябре на 200 б.п. - до 21%, допустил возможность ее повышения на ближайшем заседании в декабре. Потом представители ЦБ неоднократно повторяли этот сигнал, подчеркивая, что декабрьское решение не предопределено.

Регулятор также допустил, что инфляция в России превысит октябрьский прогноз в 8-8,5%. Более того, инфляция может оказаться больше 9%, высказал мнение в начале декабря советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

По последним данным Росстата, инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35% после 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%. Годовая инфляция на 16 декабря, как следует из расчетов на основе данных Росстата, ускорилась до 9,50% с 9,32% на 9 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Банк России в среду опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. Ожидания населения в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года. Ценовые ожидания предприятий РФ в декабре тоже увеличились, достигнув локального максимума.

Цены на нефть умеренно опускаются вечером в четверг, находясь под давлением из-за скачка курса доллара после "ястребиного" прогноза Федеральной резервной системы (ФРС).

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 0,57%, до $72,96 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились к этому времени на 0,37%, до $70,3 за баррель.

Накануне Федрезерв ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых, и представил новые медианные прогнозы своих руководителей, предполагающие, что к концу 2025 года ставка опустится до 3,9%. В сентябре руководители ФРС прогнозировали, что в конце следующего года ставка будет составлять 3,4%.

После такого изменения прогноза долларовый индекс, отлеживающий динамику американской валюты к шести основным мировым валютам, подскочил до двухлетнего максимума, что снизило привлекательность номинированных в долларах сырьевых товаров.

Кроме того, на котировки давит пессимизм в отношении спроса на топливо в Китае, его крупнейшем импортере в мире.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 декабря упала на 10 базисных пунктов - до 21,98% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в четверг, напротив, поднялась на 9 базисных пунктов - до 21,24% годовых, версия на три месяца увеличилась на 8 базисных пунктов, до 20,34% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 8 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 19,29% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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