Сбербанк, Т-Технологии и Московская биржа - фавориты финансового сектора в 2025г - "БКС МИ"

Сбербанк, "Т-Технологии" и "Московская биржа" - фавориты финансового сектора в 2025 году, говорится в стратегии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на следующий год.

"Сохраняем "позитивный" взгляд на сектор после сильной коррекции, - пишут эксперты. - Отмечаем низкую стоимость акций, которые выглядят привлекательно для долгосрочных инвестиций. Позитивно смотрим на Сбербанк, ВТБ, "Т-Технологии", Совкомбанк, банк "Санкт-Петербург" и "Московскую биржу", негативно - на МКБ. Кроме того, на фоне недавней коррекции в финансовом секторе выросли дивидендные доходности. В качестве привлекательных дивидендных имен мы выделяем Сбер, банк " Санкт-Петербург" и "Мосбиржу."

Аналитики полагают, что в 2025 году рост кредитных портфелей банков замедлится. По этой причине, а также ввиду дорогого обслуживания долга из-за высоких процентных ставок, банки могут нарастить отчисления в резервы. Также может увеличиться число просроченных займов. Все эти факторы мы закладываем в наши прогнозы на 2025 год.

По мнению экспертов "БКС МИ", последние финансовые результаты банков говорят о том, что рост кредитных портфелей ухудшается. Отчасти это связано с эффектом высокой базы прошлого года. Вместе с тем доходы показывают позитивную динамику за счет более высоких процентных ставок. Также поддержку оказывает снижение отчислений в резервы.

"По итогам 9 месяцев 2024 года прибыль банковского сектора выросла на 7,5% относительно аналогичного периода прошлого года до 2,99 трлн руб. Такой результат вновь позволяет ожидать рекордной прибыли за весь год после рекордных 3,369 трлн руб. в 2023 году, - считают стратеги инвесткомпании. - Отметим опережающую динамику розничных депозитов - число открытых вкладов физлиц выросло с начала года на 15,8%. Кредиты за 9 месяцев также показали хороший прирост: +15% с начала года в корпоративном сегменте и +12% в рознице".

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