"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив акций нефтегазового сектора в 2025г

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций нефтегазового сектора в 2025 году, говорится в стратегии инвесткомпании.

"Наша оценка нефтегазового сектора - "позитивная", - указывают аналитики. - Сейчас, при общем среднем потенциале роста 59% и средней избыточной доходности 36% (без учета стоимости капитала в 23%) почти весь сектор выглядит для нас значительно недооцененным. Наши фавориты - акции "Татнефти" и "Газпрома". Наш взгляд на "ЛУКОЙЛ" остается "позитивным", но в последнее время бумага показала хорошую динамику, поэтому ее избыточная доходность оказалась ниже, чем у наших фаворитов".

Дивидендная доходность обыкновенных акций "Татнефти" составляет порядка 18%, что, по мнению стратегов, весьма привлекательно." И хотя это ниже текущей безрисковой ставки, дивиденды могут приятно удивить, ведь у компании очень сильный баланс, - полагают в "БКС МИ". - С дивидендами "Газпрома" есть некоторые риски - за 2024 год их может и не быть. Однако мы не исключаем, что в ближайшее время потенциальный рост цен на газ в Европе нивелирует эти риски".

Хуже всего в секторе, на взгляд экспертов "БКС МИ", перспективы обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" и "Башнефти". Прогноз дивидендной доходности для этих бумаг - 4% и 8% соответственно. У "обычки" "Сургутнефтегаза" очень мало шансов на улучшение дивполитики в обозримом будущем, отсюда и оценка бумаги.

"При этом ожидаемые дивиденды по "обычке" "Башнефти" не оправдывают ни ее текущих котировок, ни премии в 100% к цене префов, - подчеркивают аналитики. - У привилегированных акций "Башнефти" точно такие же дивиденды, как и у обыкновенных, но стоят почти в два раза дешевле".

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