Акции Делимобиля справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Делимобиля" справедливо оценены рынком, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Делимобиль" представил операционные данные за 10 месяцев 2024 года. Выручка от краткосрочной аренды увеличилась на 90%, от долгосрочной аренды - в 3,5 раза г/г. Количество компаний, которые пользуются выделенным парком, за этот период увеличилось более чем вдвое. "Делимобиль" продолжает активно развивать свою операционную деятельность. Фокус на долгосрочную аренду позволяет компании генерировать устойчивый долгосрочный доход, что формирует основу для развития бизнеса в условиях негативной макроэкономической среды. Мы нейтрально смотрим на акции "Делимобиля" и полагаем, что они справедливо оценены рынком", - пишут эксперты.

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