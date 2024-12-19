Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем перед пятничным заседанием Банка России по ключевой ставке

Москва. 19 декабря. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже днем в четверг, рубль слабеет в ожидании пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,1955 руб., что на 4,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 51 копейку, до 104,82 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, упал на 33 копейки, до 108,93 руб./EUR1.

Ожиданий новой волны ослабления рубля в сложившихся условиях нет, а технически курсы основных мировых валют к нему могут быть чуть ниже текущих уровней к концу 2024 года, говорится в материале эксперта "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

Рубль в декабре относительно стабилен, уже нет той ноябрьской экстремальной турбулентности, осенняя паника купирована, а курсы инвалют на 7% ниже годовых пиков, констатирует аналитик.

"Причина зимней стабилизации рубля - восстановление механизмов расчетов за экспорт, ранее нарушенных введением санкций против банков. Ставки денежного рынка снизились, дефицита валютной ликвидности не отмечается. Покупка валюты со стороны ЦБ по бюджетному правилу поставлена на паузу до конца 2024 года, а это снижает общий спрос и поддерживает курс рубля, - пишет Зельцер в обзоре. - На будущей неделе будет пик налоговых платежей экспортеров, что должно увеличить общее предложение валюты на рынке. Да и жесткий цикл ЦБ в целом за нацвалюту - высокие ставки давят на спрос на валюту под импорт и повышают привлекательность рублевых инструментов".

"По совокупности вводных ожиданий новой волны девальвации рубля нет, а технически курсы инвалют могут быть пониже. Доллар под занавес года может вернуться ближе к круглым 100 руб./$1, евро может оказаться в шаге от 105 руб./EUR1, тогда юань, скорее всего, будет под 14 руб.", - указывает эксперт "БКС Экспресс".

Текущий уровень инфляции в РФ составляет 9,2-9,3% и является тревожным сигналом для экономики, но в целом, с учетом роста реальных доходов населения, ситуация остается стабильной, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией.

"Конечно, таким тревожным сигналом является инфляция. Я вот вчера только, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал с председателем Центрального банка, Эльвира (Набиуллина - ИФ) мне сказала, что где-то уже 9,3%, 9,2-9,3%. Но заработные платы выросли на 9% в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть - именно в реальном за минусом инфляции, - и располагаемые доходы населения тоже подросли. Вот так что в целом ситуация стабильная и надёжная", - сказал глава государства.

Ряд экспертов считает, что Банк России мог эффективнее и раньше принимать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, заявил также президент Путин. Он отметил, что, помимо объективных причин роста цен, есть и субъективные причины.

"Есть и недоработки наши. Например, некоторые эксперты полагают, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, ЦБ начал это делать где-то летом, но, повторяю, эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше", - сказал Путин.

Президент не стал перечислять эти меры, отметив, что их много.

Ранее некоторые специалисты высказывали мнение, что Банку России, например, следовало раньше принимать меры по охлаждению кредитования, которое в том числе стало одним из факторов роста спроса.

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23% годовых, при этом некоторые эксперты не исключают большего шага ужесточения денежно-кредитной политики - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля.

Банк России, повысив ставку в октябре на 200 б.п. - до 21%, допустил возможность ее повышения на ближайшем заседании в декабре. Потом представители ЦБ неоднократно повторяли этот сигнал, подчеркивая, что декабрьское решение не предопределено.

Регулятор также допустил, что инфляция в России превысит октябрьский прогноз в 8-8,5%. Более того, инфляция может оказаться больше 9%, высказал мнение в начале декабря советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

По последним данным Росстата, инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35% после 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%. Годовая инфляция на 16 декабря, как следует из расчетов на основе данных Росстата, ускорилась до 9,50% с 9,32% на 9 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Банк России в среду опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. Ожидания населения в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года. Ценовые ожидания предприятий РФ в декабре тоже увеличились, достигнув локального максимума.

Цены на нефть опускаются днем в четверг после первого за три сессии подъема накануне.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 0,34% - до $73,13 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,23% - до $70,4 за баррель.

Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти и дистиллятов в стране. Рынок, однако, растерял значительную часть роста после публикации решений и "ястребиных" прогнозов Федеральной резервной системы, которые привели к укреплению доллара США.

Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году базовая процентная ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.