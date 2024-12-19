Цена золота может вернуться к уровню $2650/унц. в ближайшее время - "Финам"

Цена золота может вернуться к уровню $2650 за тройскую унцию в ближайшее время, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

"Цена на золото испытала сильнейшую просадку за последнее время на фоне взлета курса доллара США - за торговую сессию цена опустилась на 2,3% и закрылась на отметке ниже $2600 за тройскую унцию, - отмечает эксперт в комментарии. - В настоящее время мы наблюдаем коррекцию и рост. Торги ведутся на уровне $2615 за тройскую унцию. Технически котировки золота пробила локальную трендовую линию, но оттолкнулись от нижней границы регрессионного ценового канала. Несмотря на сильную просадку полностью переписать техническую картину у медведей пока так и не получилось. В ближайшее время цена может вновь попытаться вернуться к более привычному уровню $2650 за тройскую унцию".

Аналитик напоминает, что в соответствии с прогнозом World Gold Council (WGC) на следующий год ставка ФРС может опуститься на 100 б.п., однако это снижение должно быть отчасти компенсировано аллокацией в металл в случае растущих геополитических рисков. Соответственно, этот сценарий подразумевает консолидацию в текущем диапазоне, считает Дудченко.

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