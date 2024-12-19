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19 декабря 2024 года 12:00
"Т-Инвестиции" начали анализ "Группы Аренадата" с рекомендацией "покупать" для ее акций
"Т-Инвестиции" начали аналитическое освещение ПАО "Группа Аренадата" (MOEX: DATA) (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных), сообщается в обзоре брокера. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 210 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "покупать". "У "Группы Аренадата" сохраняется огромный потенциал на рынке. Аналитические СУБД, основной продукт компании, являются самым быстрорастущим сегментом рынка. Компания хорошо представлена в смежных сегментах и развивает новые направления, которые соответствуют текущим потребностям заказчиков", - пишут аналитики. По их оценкам, в среднесрочной перспективе компания может показать привлекательную дивидендную доходность на уровне 8% и 13% по итогам 2025 и 2026 годов. В конце сентября - начале октября "Группа Аренадата" провела IPO, в рамках которого владельцы компании продали 28 млн бумаг по цене 95 рублей за акцию. Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета составил 2,7 млрд рублей. В настоящее время в состав группы входит пять компаний: "Аренадата Софтвер", "Пикодата", "Клин Дейта", "ДатаКаталог" и "Тера Интегро". Основными акционерами "Группы Аренадата" являются АО "ГС-инвест" и ООО "ТС-центр", являющееся структурой ИТ-холдинга Т1. Текущая стоимость бумаг компании составляет порядка 124 рублей за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АРЕНАДАТА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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