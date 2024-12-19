"Т-Инвестиции" начали анализ "Группы Астра" с рекомендацией "покупать" для ее акций

"Т-Инвестиции" начали аналитическое освещение ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux), сообщается в обзоре брокера.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 610 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

Как отмечают аналитики, "Группа Астра" является прямым бенефициаром стратегии импортозамещения. "Операционная система компании имеет все шансы стать основной операционной системой в государственном секторе и в секторе крупнейших российских корпораций", - полагают они.

Стратегическими приоритетами развития в ближайшее время для компании являются расширение экосистемы продуктов; облачное инфраструктурное ПО; СУБД и инструменты для работы с данными; платформа для разработки; искусственный интеллект и машинное обучение.

"Группа Астра" активно развивает портфель решений в смежных сегментах рынка инфраструктурного ПО, а сетевой эффект должен помочь росту популярности таких продуктов. Однако в текущий момент такие инвестиции оказывают давление на рентабельность. Одним из ключевых рисков для компании остается также риск возврата иностранных решений, но мы полагаем, что это негативно скажется только на сегменте B2B, тогда как использование отечественных решений будет законодательно регламентировано для системно значимых организаций", - пишут аналитики.

Текущая стоимость акций "Группа Астра" составляет порядка 427 рублей за штуку.

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