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19 декабря 2024 года 09:10

Уолл-стрит рухнула после "ястребиного" прогноза ФРС

Фондовые индексы США завершили торги в среду худшим падением с августа. Рынки акций крупнейших стран АТР в основном снижаются в четверг. Цены на нефть опускаются, Brent торгуется на уровне $72,9 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду худшим падением с августа после публикации "ястребиного" прогноза руководства Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Федрезерв ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых. За снижение ставки проголосовали все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), кроме Бет Хаммак, главы Федерального резервного банка Кливленда.

Главным негативным фактором для рынка стал тот факт, что медианный прогноз членов руководства ФРС теперь предусматривает два снижения ставок в 2025 году, по 25 б.п. каждое, вместо четырех, ожидавшихся ранее.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции уделил особое внимание комментариям по поводу прогнозов о ставке, но не смог успокоить участников рынка. В частности, он подчеркнул, что "прогноз не является планом или руководством к действию", и сказал, что темпы снижения ставки могут быть ускорены в том случае, если инфляция окажется ниже, чем ожидаемые Федрезервом 2,5% в следующем году.

При этом он признал, что сейчас центробанк приблизился к точке, когда пауза в смягчении денежно-кредитной политики будет оправданной, или уже достиг этой точки.

Макс Гохман, старший вице-президент Franklin Templeton Investment Solutions, назвал Пауэлла "ястребом в голубиных одеждах".

"Несмотря на попытку смягчить недавнее замедление дезинфляционного тренда и хвалебные слова в адрес сильной экономики, он все же намекнул (...), что прогноз двух снижений ставки в 2025 году необходим, поскольку денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной", - сказал он.

Тем временем в среду стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, уменьшилось на 1,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,289 млн в пересчете на годовые темпы. Это самый низкий показатель с июля, когда был зафиксирован минимум с мая 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее октябрьского уровня до 1,34 млн, по данным Trading Economics.

Между тем отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале увеличилось на $35,9 млрд (13,1%) и составило $310,9 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале дефицит составил $275 млрд, а не $266,8 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали увеличения дефицита до $284 млрд.

Акции General Mills Inc. (SPB: GIS) подешевели на 3,1%. Один из ведущих производителей продуктов питания в США увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2025 финансового года, причем прибыль без учета разовых факторов и выручка превзошли ожидания экспертов, однако компания понизила прогноз прибыли на весь фингод.

Капитализация Mastercard Inc. (SPB: MA) снизилась на 2,1%, хотя оператор одной из крупнейших в мире платежных систем повысил квартальные дивиденды на 15% и одобрил новую программу выкупа акций класса "А" на сумму до $12 млрд.

Значение Dow Jones Industrial Average упало на 2,58% и составило 42326,87 пункта.

Все 30 компаний, входящих в расчет индикатора, завершили торги в минусе, кроме акций UnitedHealth Group (SPB: UNH), подорожавших на 2,9%.

Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) упала на 4,6%, American Express - на 4,6%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 4,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,1%.

Standard & Poor''s 500 понизился на 2,95% - до 5872,16 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 3,56% и составил 19392,69 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в четверг вслед за падением Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают итоги заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых - по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

За снижение ставки проголосовали все члены руководства американского ЦБ, кроме одного.

При этом опубликованный по итогам декабрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки - показывает, что 15 из 19 руководителей центробанка ожидают ее снижения по крайней мере на 50 б.п. в 2025 году, до 3,75-4%. Сентябрьский прогноз предусматривал снижение на 100 б.п. в течение следующего года.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,7%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Baidu Inc. (SPB: BIDU), дешевеющие на 4,4%.

Рыночная стоимость Orient Overseas (International) Ltd. уменьшается на 3,6%, Henderson Land Development - на 3,3%, Trip.com Group и WH Group (SPB: 288) - на 3,2%.

Капитализация China Unicom (Hong Kong) Ltd. повышается на 1,7%, Sunny Optical Technology Group - на 1,6%, Anta Sports Products и China Mengniu Dairy - на 1,5%, China Merchants Bank - на 1,2%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,6%.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.

Такое решение было принято восемью голосами руководителей центробанка против одного, говорится в сообщении ЦБ. Один из руководителей высказался за повышение ставки на 25 б.п.

Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Rakuten (-7,5%).

Рыночная стоимость Nitori Holdings уменьшается на 4,9%, SoftBank - на 3,7%, Socionext - на 3,6%, Tokyo Electric Power - на 3,3%.

Цена бумаг Nissan Motor повышается на 6,5% после новостей о возможности слияния компании с Honda Motor, акции которой дешевеют на 1,6%.

Капитализация IHI Corp. растет на 5,5%, Kawasaki Heavy Industries - на 4,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 2,4%, Resona Holdings - на 2,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 1,5%.

Стоимость акций Posco уменьшается на 1,5%, Samsung Electronics - на 2,9%, Hyundai Motor - на 1,4%, Korean Air Lines - на 1,6%

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,7%.

Капитализация BHP снизилась на 1,5%, Rio Tinto - на 0,9%.

Цены на нефть опускаются в четверг после первого за три сессии подъема накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $72,92 за баррель, что на $0,47 (0,64%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,2 (0,3%), до $73,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,52 (0,74%), до $69,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,37 (0,5%), до $70,02 за баррель.

Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти и дистиллятов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 934 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,18 млн баррелей, бензина - увеличились на 2,35 млн баррелей.

Рынок, однако, растерял значительную часть роста после публикации решений и "ястребиных" прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС), которые привели к укреплению доллара США. Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году базовая процентная ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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