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19 декабря 2024 года 11:30

Рынок акций РФ утром подрос и остановился в ожидании прямой линии с Путиным

Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг отыграл восходящий коррекционный импульс предыдущего дня, после чего остановился в ожидании прямой линии с президентом России Владимиром Путиным; внешняя конъюнктура ухудшилась после "ястребиных" прогнозов Федрезерва США. Индекс МосБиржи топчется в районе 2420 пунктов, лидируют в росте акции банка "Санкт-Петербург" (+3,4%) и Московского кредитного банка (+2,1%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2422,23 пункта (+0,5%, утренний максимум - 2432,99 пункта), индекс РТС - 742,45 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 декабря, составляет 102,7763 руб. (-22,16 копейки).

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 10 по 16 декабря замедлилась до 0,35% после роста на 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%.

Из данных за 16 дней декабря этого и прошлого годов следует, что на 16 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,50% с 9,32% на 9 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Подорожали утром в четверг также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +0,8% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,5% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", до конца недели на рынке акций вероятна повышенная волатильность. В пятницу должно состояться заседание ЦБ РФ, на котором будет озвучено решение по ключевой ставке. Консенсус ожидает, что ставка будет повышена до 23% годовых, однако есть мнения, что ее могут поднять сразу до 25%, или наоборот, оставить без изменений.

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что в декабре в России начало замедляться потребительское кредитование, при этом корпоративное также понемногу идет на спад. Замедление кредитования - одна из основных целей Банка России, поэтому ожидается, что в пятницу ключевая ставка ЦБ останется на прежнем уровне или будет повышена на 1 п.п. Тем не менее, со времени предыдущего заседания появился еще один проинфляционный фактор в виде ослабления рубля, которое провоцирует рост потребительских цен на импортные товары, напоминают эксперты.

Тем временем крупные игроки на рынке нефти увеличивают поставки. Экспорт нефти из Саудовской Аравии в октябре вырос до самого высокого уровня за четыре месяца. Отгрузки нефти крупнейшего в мире экспортера в октябре увеличились на 0,174 млн б/с - до 5,925 млн б/с с 5,751 млн б/с в сентябре, отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

Несмотря на все вводимые ограничения, поставки российского СПГ в Европу продолжаются. "Газпром" впервые отправил партию сжиженного природного газа с СПГ-терминала "Портовая" в Италию. Греция после 6-месячного перерыва возобновила закупки российского СПГ, оплатив 27,3 млн евро. Поставки топлива по трубопроводу выросли в годовом выражении в 2,3 раза и составили 149,6 млн евро. Вопреки снижению котировок и всевозможным санкциям, две основные российские газовые компании, "НОВАТЭК" и "Газпром", продолжают увеличивать объемы продаж и поставлять свою продукцию на европейский рынок, отмечают эксперты.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ утром ожидаемо продолжил инерционный рост среды, отреагировав на данные Росстата по инфляции.

"Нельзя сказать, что статистика порадовала. За неделю рост потребительских цен замедлился до 0,35% с 0,48%, однако годовая инфляция взлетела до 9,5% с предыдущих 9,32%. Таким образом, уже нет никаких сомнений, что Банк России повысит в пятницу ключевую ставку как минимум на 2 п.п. Остается открытым лишь вопрос, будет ли это последним повышением или цикл ужесточения денежно-кредитной политики продолжится в следующем году. Мы склоняемся ко второму варианту. Если эти прогнозы оправдаются, то и нисходящий тренд на рынке акций продолжится, а значит, покупать бумаги "широким фронтом" еще рано", - считает эксперт.

Антонов также полагает, что во второй половине дня четверга может начаться фиксация прибыли и выход инвесторов из бумаг в преддверии заседания совета директоров ЦБ.

ФРС США накануне ожидаемо снизила процентные ставки, однако медианный прогноз по ставке был ухудшен. Поэтому мировые биржи отреагировали на итоги заседания Федрезерва довольно сильными распродажами, добавил Антонов.

В США накануне индексы упали на 2,6-3,6% во главе с Nasdaq на новостях от Федрезерва США, который ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 4,25-4,5% годовых), но при этом опубликовал "ястребиный" прогноз относительно дальнейшей траектории процентных ставок и повысил прогноз по инфляции на 2025-2026 годы.

Главным негативным фактором для рынка стал тот факт, что медианный прогноз членов руководства ФРС теперь предусматривает два снижения ставок в 2025 году, по 25 б.п. каждое, вместо четырех, ожидавшихся ранее.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции уделил особое внимание комментариям по поводу прогнозов о ставке, но не смог успокоить участников рынка. В частности, он подчеркнул, что "прогноз не является планом или руководством к действию", и сказал, что темпы снижения ставки могут быть ускорены в том случае, если инфляция в следующем году окажется ниже, чем ожидаемые Федрезервом 2,5%.

При этом он признал, что сейчас центробанк приблизился к точке, когда пауза в смягчении денежно-кредитной политики будет оправданной, или уже достиг этой точки.

ФРС повысила прогноз инфляции в США на 2025 год до 2,5% с ожидавшихся в сентябре 2,1%, на 2026 год - до 2,1% с 2%. Прогноз инфляции на 2027 год оставлен на уровне 2%. Федрезерв также улучшил прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 2,1% с 2%, прогноз на 2026 год оставлен на уровне 2%, на 2027 год - понижен до 1,9% с 2%.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, до 3,4% к концу 2026 года и до 3,1% к концу 2027 года. В сентябре ставки ожидались на уровне 3,4%, 2,9% и 2,9%.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), слабо "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели менее чем на 0,1%), растут американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют по 0,3%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.

Банк Японии поднимал ставку дважды в текущем году - в марте и июле. Регулятор заявил, что "продолжит проводить целесообразную денежно-кредитную политику, реагируя на динамику экономической активности и цен, а также финансовые условия", чтобы добиться устойчивого и стабильного достижения целевого уровня инфляции в 2%. При этом экономика Японии умеренно восстанавливается, несмотря на проблемы на определенных участках, говорится в сообщении центробанка.

На нефтяном рынке утром в четверг цены опускаются после первого за три сессии подъема накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $72,89 за баррель (-0,7% и +0,3% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $70,07 за баррель (-0,5% и +0,5% в среду).

Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти и дистиллятов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 934 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,18 млн баррелей, бензина - увеличились на 2,35 млн баррелей.

Рынок, однако, растерял значительную часть роста после публикации решений и "ястребиных" прогнозов ФРС, которые привели к укреплению доллара США.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,73 млрд рублей (из них 1,81 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 1,81 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,16 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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