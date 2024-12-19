Цена нефти в целом сохраняет потенциал подъема к $74/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent в целом сохраняют потенциал подъема к $74 за баррель, однако пока крепкий доллар затрудняет такое движение, говорится в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Экспирация фьючерсов в четверг может добавить волатильности валютному рынку, но перспективы для укрепления рубля есть, считают эксперты.

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