Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2400-2450п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2400-2450 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"На старте торгов допускаем рост индекса, за которым может последовать волна продаж. Впереди рынок ждет последнее заседание Банка России в текущем году. Риски повышения ставки более чем на 200 базисных пунктов сохраняются, что будет оказывать давление на индекс, - указывают эксперты в обзоре. - "Хуже рынка" могут выглядеть акции "Мечела" и "Распадской", поскольку МЭА ожидает сокращения добычи угля и экспорта из России в течение ближайших трех лет".

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