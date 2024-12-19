Рубль утром снижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 19 декабря. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в четверг, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,1685 руб. (+1,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,24 коп. выше уровня действующего официального курса.

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23% годовых, при этом некоторые эксперты не исключают большего шага ужесточения денежно-кредитной политики - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля.

Банк России, повысив ставку в октябре на 200 б.п. - до 21%, допустил возможность ее повышения на ближайшем заседании в декабре. Потом представители ЦБ неоднократно повторяли этот сигнал, подчеркивая, что декабрьское решение не предопределено.

Регулятор также допустил, что инфляция в России превысит октябрьский прогноз в 8-8,5%. Более того, инфляция может оказаться больше 9%, высказал мнение в начале декабря советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

По последним данным Росстата, инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35% после 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%. Годовая инфляция на 16 декабря, как следует из расчетов на основе данных Росстата, ускорилась до 9,50% с 9,32% на 9 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Банк России в среду опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. Ожидания населения в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года. Ценовые ожидания предприятий РФ в декабре тоже увеличились, достигнув локального максимума.

Цены на нефть опускаются в четверг после первого за три сессии подъема накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $73,08 за баррель, что на 0,42% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,55%, до $70,24 за баррель.

Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти и дистиллятов в стране. Рынок, однако, растерял значительную часть роста после публикации решений и "ястребиных" прогнозов Федеральной резервной системы, которые привели к укреплению доллара США.

Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году базовая процентная ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.