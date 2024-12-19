Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 декабря. Цены рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий итогов пятничного заседания Банка России по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на 200 базисных пунктов - до 23% годовых, при этом некоторые эксперты не исключают большего шага ужесточения денежно-кредитной политики - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду худшим падением с августа после публикации "ястребиного" прогноза руководства Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Федрезерв ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. Главным негативным фактором для рынка стал тот факт, что медианный прогноз членов руководства ФРС теперь предусматривает всего два снижения ставок в 2025 году, по 25 базисных пунктов каждое, вместо четырех, ожидавшихся ранее.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции уделил особое внимание комментариям по поводу прогнозов о ставке, но не смог успокоить участников рынка. В частности, он подчеркнул, что "прогноз не является планом или руководством к действию", подчеркнув, что темпы снижения ставки могут быть ускорены в том случае, если инфляция окажется ниже, чем ожидаемые Федрезервом 2,5% в следующем году. При этом он признал, что сейчас центробанк приблизился к точке, когда пауза в смягчении денежно-кредитной политики будет оправданной, или уже достиг этой точки.

Тем временем в среду стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, уменьшилось на 1,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,289 млн в пересчете на годовые темпы. Это самый низкий показатель с июля, когда был зафиксирован минимум с мая 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее октябрьского уровня до 1,34 млн.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в четверг вслед за падением Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают итоги заседаний Банка Японии и Федрезерва США. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,7%. Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,6%. Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг заседания. Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,7%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в четверг утром после первого за три сессии подъема накануне. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,1 за баррель, что на 0,4% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 0,3%, до $73,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени на 0,37%, до $70,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,71%, до $70,58 за баррель.

Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти и дистиллятов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 934 тыс. баррелей, сообщило ведомство. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,18 млн баррелей, бензина - увеличились на 2,35 млн баррелей. Рынок, однако, растерял значительную часть роста после публикации решений и "ястребиных" прогнозов ФРС, которые привели к укреплению доллара США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 декабря выросла в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,933 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,512 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,24% и составил 101,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,26%, поднявшись до 923,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (+1,23%), "Почта России БО-002P-01" (+1,09%) и "Новотранс-001Р-03" (+1,08%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-21" (-0,66%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,61%) и "Группа ЛСР БО-001P-07" (-0,47%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ЭнергоТехСервис" завершило размещение выпуска 2-летних облигаций серии 001P-06 объемом 1 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 550 базисных пунктов. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонов и по 15% от номинала - в даты завершения 21-24-го купонов. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. В июле эмитент увеличил объем программы облигаций серии 001Р с 5 млрд до 25 млрд рублей.

ООО "РОВИ Факторинг Плюс" завершило размещение выпуска годовых облигаций с индексируемым номиналом серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составила 100 рублей и далее будет индексироваться ежедневно в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей.

АО "Полипласт" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии П02-БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 600 базисных пунктов. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 18 декабря. Техразмещение запланировано на 20 декабря. Выпуск будет доступен только для физических лиц, имеющих статус квалифицированного инвестора.

ООО "Мираторг Финанс" установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей на уровне 2% годовых. Купоны ежемесячные, данный спред будет действовать для ставок 1-12-го купонов, объявлена оферта через год. Спред по 13-36-му купонным периодам определяется не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания 12-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 18 декабря. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Заем является частью программы облигаций компании на 100 млрд рублей. Дебютный выпуск облигаций, размещенный в рамках данной программы объемом 3 млрд рублей, был погашен в августе текущего года. В настоящее время в обращении нет выпусков облигаций эмитента.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций климатического перехода серии 001Р-09 со сроком обращения 1,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 250 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 18 декабря. При открытии книги заявок планируемый объем займа составлял 5-10 млрд рублей, а ориентир спреда к ключевой ставке - не выше 275 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Техразмещение запланировано на 24 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.

СОПФ "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) 19 декабря с 10:00 до 13:00 мск проведет сбор заявок на выпуск годовых социальных облигаций серии 11 с поручительством ДОМ.РФ объемом 10 млрд рублей. Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Техразмещение запланировано на 24 декабря.

ООО "Баимская Холдинг" 25 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 18,5 года объемом 500 млн рублей. Ставка годовых купонов до погашения установлена на уровне 0,01% годовых. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 50 лет.

ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) (материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) 23 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01 с офертой через 1,5 года объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - 675-700 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Приобрести бумаги смогут только квалифицированные инвесторы. Заем станет первым выпуском, размещаемым в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 15 октября. В ноябре "Кокс" уже проводил премаркетинг данного выпуска, однако из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры перенес размещение на неопределенный срок. Ориентир спреда к ключевой ставке тогда составлял не выше 450 базисных пунктов.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 23 декабря с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-005Р-01 со сроком обращения 1,5 года объемом от 5 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 27 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Нефтяная компания "Башнефть" (MOEX: BANE) выкупила по оферте 5 млн облигаций серии БО-10 по цене 100% от номинала, что составляет 100% выпуска. Десятилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года по ставке полугодового купона 9,5% годовых до оферты с исполнением 17 декабря 2024 года. Ставки последующих 17-20-го купонов - переменные, формула для расчета: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2,5% годовых.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) выкупила по оферте 17 тыс. 800 облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала (0,06% эмиссии). Десятилетний выпуск объемом 30 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Ставка текущего полугодового купона - 15% годовых.

ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край, один из крупнейших производителей цемента на юге России) выкупило по оферте 5 тыс. 592 облигации серии 001P-01R по цене 100% от номинала, или 0,16% эмиссии. Завод разместил 10-летний выпуск объемом 3,6 млрд рублей в декабре 2017 года, а в марте 2018 года провел доразмещение еще на 4 млрд рублей, в результате объем выпуска в обращении составляет 7,6 млрд рублей. Ставка текущего квартального купона - 0,75% годовых. Других выпусков облигаций завода в обращении нет.