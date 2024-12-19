Индекс Мосбиржи может показать рост в четверг утром - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может показать рост в начале торговой сессии четверга, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Паттерн среды" вновь сработал, констатирует эксперт - падение бенчмарка акций в начале недели на фоне ожиданий мрачных данных по инфляции сменяется выкупом глубокой просадки по факту выхода ценовых метрик. По инерции в четверг утром рынок будет еще выше, полагает Зельцер.

Статданные напряженные, отмечает эксперт в аналитическом материале - волатильный недельный показатель инфляции замедлился, но годовой темп роста потребительских цен ускорился и достиг 9,5%.

"Это не оставляет шанса на сохранение ключевой ставки ЦБ. В пятницу регулятор, скорее всего, поднимет стоимость фондирования: в базовом варианте на 200 б.п., до 23% годовых. Но это может быть и предел цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), и через полгода ставка может начать снижаться, - пишет Зельцер. - По нашим оценкам, монетарный разворот произойдет в конце 1П25, а концу будущего года стоимость фондирования может быть уже ближе к 16% годовых. Отыгрывать такое рынок будет заранее, и мы повышаем таргет индекса Мосбиржи на конец 2025 года до 3500 пунктов".

"С технической точки зрения индекс Мосбиржи с годового дна в 2370 пунктов сделал минимальный отскок и планово протестировал снизу-вверх предыдущую поддержку, что сейчас выступает сопротивлением - 2426 пунктов. Закрытие над уровнем, есть вариант сходить еще повыше. Следующий уровень будет у круглых 2500 пунктов. Вероятно, после очередного повышения ключевой ставки участники рынка вновь сыграют от обратного - ужесточение ДКП приведет к послаблению на рынке на фоне ожиданий выхода ставки на плато", - указывает аналитик БКС Экспресс.

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