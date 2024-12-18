Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 18 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене всего на 6 базисных пунктов, подешевев до 70,36% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, составив 9,03% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 40 базисных пунктов, подорожав до 73,85% от номинала (доходность опустилась на 5 базисных пунктов и составила 8,33% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился также на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая сохранилась вблизи отметки 30,94% от номинала (доходность увеличилась всего на 1 базисный пункт, составив 17,82% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 3 базисных пункта, до 71,25% от номинала (их доходность увеличилась также на 3 базисных пункта, до 28,98% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 1 базисный пункт - до 65,24% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 23,3% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 66,79% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 14,84% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1,5 базисного пункта - до 66,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют боковую динамику - глобальные инвесторы ждут итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивают статданные по американской экономике.

Решение руководства Федрезерва вместе с обновленными макроэкономическими прогнозами будет обнародовано в 22:00 мск. Рынки практически полностью уверены в том, что ключевая процентная ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, однако полагают, что прогноз членов руководства ФРС относительно числа снижений ставки в 2025 году будет пересмотрен с четырех до двух. Пресс-конференция Пауэлла, председателя Федрезерва, стартует в 22:30 мск.

Тем временем в среду стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, уменьшилось на 1,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,289 млн в пересчете на годовые темпы. Это самый низкий показатель с июля, когда был зафиксирован минимум с мая 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее октябрьского уровня до 1,34 млн. Между тем отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в III квартале увеличилось на $35,9 млрд (13,1%) и составило $310,9 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале дефицит составил $275 млрд, а не $266,8 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали увеличения дефицита до $284 млрд.