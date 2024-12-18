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18 декабря 2024 года 18:51
АКБФ сохраняет прогнозную цену акций КАМАЗа на уровне 177 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную цену обыкновенных акций "КАМАЗа" на уровне 177 рублей за бумагу, что предполагает, с учетом изменения цен, потенциал роста 92% и соответствует рекомендации "покупать". "Менеджмент "КАМАЗа" ожидает снижение рынка тяжелых грузовиков в РФ в 2025 году почти на 25%. Основные причины - снижение экономической активности в автоперевозках и строительном секторе, - отмечают аналитики в комментарии. - На фоне ухудшения условий для автопроизводителей, связанных с ростом ключевой ставки и налоговыми изменениями, мы ранее снизили прогноз EBITDA "КАМАЗа" на 2024 и 2025 годы. Оценки остаются неизменными: 33,1 млрд рублей в 2024 году и 26,2 млрд рублей в 2025 году. Прогноз чистой прибыли компании за 2024 год также не изменился и составляет 2,5 млрд рублей. При этом ожидаемые дивидендные выплаты оцениваются в размере 0,5 рубля на акцию". Расчетное значение справедливой стоимости компании не изменилось, оценка по-прежнему учитывает 10%-ную поправку на нерыночные отраслевые и корпоративные риски, подчеркивают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-КАМАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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