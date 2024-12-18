Цена акций Novabev Group может вырасти до 570 руб. в течение года - Freedom Finance Global

Котировки акций Novabev Group могут вырасти до уровня в 570 рублей за штуку на горизонте года, бумаги интересны для среднесрочных покупок, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Негатив вокруг компании в настоящее время представляется отыгранным, а акции эмитента выглядят существенно недооцененными. Краткосрочную поддержку их котировкам могла оказать новость о повышении с 1 января 2025 года минимальной цены на водку (на 16,7%, до 349 руб. за литр) и на коньяк (на 17%, до 651 руб.), что может положительно отразиться на финансовых результатах компании. Государство активно поддерживает отечественных производителей алкоголя, в том числе крепкого, что в среднесрочной перспективе может стать драйвером роста выручки Novabev Group, - пишет эксперт в обзоре. - Эмитент успешно развивает розничную сеть "ВинЛаб". Дивиденды Novabev регулярно платит с 2019 года, с января по сентябрь 2024 года на эти цели было направлено 135 руб. на акцию или около 100% ее чистой прибыли по МСФО. Из эмитентов средней и малой капитализации Novabev, на наш взгляд, является одним из наиболее интересных для среднесрочных вложений".

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