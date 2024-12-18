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18 декабря 2024 года 17:35
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз подъема ставки ЦБР до 23% в декабре
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз повышения ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания 202 декабря 2024 года, сообщается в материале главного экономиста брокера Софьи Донец. ЦБ выпустил оперативную справку по результатам мониторинга предприятий и результаты опроса по инфляционным ожиданиям населения. Инфляционные ожидания в декабре продолжили рост по опросам как населения, так и бизнеса. Деловые настроения оказались на самом низком уровне с ноября 2022 года. Ожидаемая населением инфляция выросла до годовых максимумов, увеличившись до 13,9%. "Это неудивительно: люди традиционно остро реагируют на то, как цены растут в моменте. Вдобавок на ожидания давит и ослабление рубля", - отмечает Донец. Данные опроса бизнеса показывают, что с середины текущего года образовалось два разнонаправленных тренда - ускорение инфляции при одновременном замедлении деловой активности. Это осложняет задачу регулятора в решении вопроса по размеру ключевой ставки и жесткости денежно-кредитной политики. Повышение ставки может позитивно сказаться на инфляции, но добавить негатив бизнесу, обращает внимание эксперт брокера. Тем не менее, полагает Донец, новые вводные не меняют картину кардинально. "Мы продолжаем считать, что в пятницу ЦБ повысит ключевую ставку до 23%", - пишет она в материале "Т-Инвестиций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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