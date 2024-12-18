Долгосрочные перспективы цены акций Инарктики позитивны - "Газпромбанк Инвестиции"

Долгосрочные перспективы котировок акций "Инарктики" позитивны, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

По данным Рыбного союза, объем аквакультурного производства лососевых рыб в России составил 102 тыс. тонн за январь-сентябрь 2024 года, продемонстрировав снижение на 22% к аналогичному периоду предыдущего года.

"Снижение обусловлено наличием внешнеторговых ограничений, а также отдельными производственными трудностями отечественных производителей. Мы полагаем, что сложившаяся культура потребления рыбы в стране позволяет российским производителям переносить текущие производственные издержки в потребительские цены, что будет поддерживать их текущие финансовые результаты, - пишут эксперты. - В данном секторе, несмотря на трудности сейчас, мы положительно относимся к акциям "Инарктики" в долгосрочной перспективе и ожидаем восстановление объемов реализации рыбы в 2026 году, а также дальнейший рост в результате реализации текущих инвестиционных проектов".

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