Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем на фоне усилившей рост нефти

Москва. 18 декабря. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем в среду, рубль развернулся вверх и слегка повышается после утреннего падения на фоне ускорения повышения цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,059 руб., что на 1,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 19 копеек, до 103,91 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 34 копейки, до 108,93 руб./EUR1.

Ценовые ожидания предприятий РФ в декабре выросли, обновив локальный максимум, следует из оперативной справки по результатам опроса компаний Банком России.

Ранее сообщалось, что в ноябре ценовые ожидания предприятий росли третий месяц подряд. Они тогда, как отмечал ЦБ, достигли локального максимума с мая 2022 года. Ценовые ожидания находились существенно выше значений 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели, подчеркивал регулятор.

Динамика инфляционных ожиданий населения и бизнеса - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решений в области денежно-кредитной политики.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 20 декабря.

Оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения за декабрь регулятор планирует опубликовать в среду.

Вероятно повышение ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания в пятницу, 20 декабря, считает эксперт "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

"Ключевая ставка, вероятно, будет повышена до 23% годовых на заседании ЦБ в пятницу и останется на таком уровне в течение большей части I полугодия 2025 года. Согласно базовому прогнозу, к концу следующего года ставка снизится до 16% годовых, если замедление экономики будет управляемым. Внешние и внутренние риски в I полугодии 2025 года могут привести к более быстрому снижению ставки", - пишет эксперт в обзоре.

Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром в среду, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах нефти в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 0,52% - до $73,57 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 0,66% - до $70,53 за баррель.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов в стране за неделю на 4,7 млн баррелей, тогда как рынок ожидал спада на 1,85 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные о нефтяных резервах будут опубликованы в 18:30 мск в среду.

ФРС снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам последнего в этом году заседания, которое завершится в среду, полагает большинство аналитиков и участников рынка. Такое решение может поддержать спрос на нефть.

Итоги заседания будут подведены в 22:00 мск.