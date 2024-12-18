Цены акций Pfizer и eBay обладают потенциалом продолжения роста - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Pfizer Inc. и eBay обладают потенциалом продолжения роста в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги Pfizer подорожали во вторник на 5%: опубликованный компанией прогноз по прибыли на следующий год совпал с ожиданиями, тем самым опровергнув утверждения отдельных инвесторов о недостаточно эффективном управлении, констатируют эксперты.

Эмитент заявляет, что еще сократит расходы, чтобы после резкого спада продаж вакцин от коронавируса восстановить баланс. В 2025 году выручка составит, по оценке компании, от $61 млрд до $64 млрд, тогда как аналитики прогнозировали $63,2 млрд. Прибыль на акцию ожидается в диапазоне от $2,8 до $3,0 при среднерыночном прогнозе в $2,88. Кроме того, совет директоров утвердил увеличение квартальных дивидендов на 2,4% до $0,43 на акцию.

"Считаем, что эти новости еще окажут позитивное влияние на акции", - пишут аналитики инвестбанка в обзоре.

Совет директоров eBay санкционировал увеличение программы выкупа акций на $3 млрд - до $5 млрд (эквивалентно 16% капитализации), на фоне чего бумага выросла во вторник в цене на 1%. "На наш взгляд, позитивная новость тоже еще не до конца отыграна рынком", - указывают эксперты.

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