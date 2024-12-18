"АКБФ" понизил прогнозную цену акций РусГидро до 0,4201 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "РусГидро" с 0,6417 руб. до 0,4201 рубля, что предполагает среднесрочный потенциал снижения 5% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков.

Корпоративная и отраслевая информация продолжает оказывать давление на инвестиционную привлекательность компании, отмечают эксперты. В частности, важным фактором стало заявление о том, что инвестпрограмма компании в 2024 году может достичь 293 млрд руб., в 2025 году - 320 млрд руб., а в 2026 году - 330 млрд руб. Далее ожидается постепенное снижение капитальных затрат до 269 млрд руб. в 2027 году и 177 млрд руб. в 2028 году.

Минэнерго РФ рассматривает возможность направления дивидендов "РусГидро" на финансирование инвестиционных проектов. Аналитики отмечают, что такое решение поддерживает планируемое перераспределение дивидендов на нужды инвестиционной программы и сокращает оценку долговой нагрузки компании.

"Чистая прибыль "РусГидро" за девять месяцев 2024 года снизилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 23,5 млрд руб., - констатируют стратеги "АКБФ". - На фоне роста ключевой ставки и усиления финансовой волатильности мы снизили прогноз чистой прибыли компании на 2024 год с 46,7 млрд руб. до 31 млрд руб. Прогноз EBITDA на 2024 и 2025 годы составляет 138 млрд руб. и 150 млрд руб. соответственно, что ниже предыдущей оценки 162,2 млрд руб. на 2024 год. Оценка справедливой стоимости компании снижена до 0,4201 руб./ао, предполагает 5%-ный среднесрочный потенциал снижения стоимости и рекомендацию "держать". Оценка учитывает 20%-ный дисконт - поправку на риски вложений".

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