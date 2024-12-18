"Финам" открыл торговую идею: продавать акции АФК Система с целью 15 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции АФК "Система" с целью 15 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,10%, стоп-приказ: 11,095 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения цена подошла к локальной поддержке, существует вероятность краткосрочного роста и формирования бокового движения в диапазоне 12-15 рублей. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 11,095 руб. риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,88", - отмечают аналитики.

АФК "Система" - российская инвестиционная компания. Крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК "Система" состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики.

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