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18 декабря 2024 года 11:42

Рынок акций РФ утром отскочил вверх к 2400п по индексу МосБиржи и остановился, динамика "фишек" смешанная

Москва. 18 декабря. Рынок акций РФ утром в среду отскочил вверх по большинству blue chips за счет закрытия игроками части "коротких" позиций на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднялся к $73,6 за баррель), после чего залег в боковик на фоне сохраняющихся ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ из-за ускорения инфляции. Индекс МосБиржи утром протестировал рубеж 2400 пунктов, после чего сполз чуть ниже этого рубежа.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2391,41 пункта (+0,6%, максимум сессии - 2408,14 пункта), индекс РТС - 731,42 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 декабря, составляет 102,9979 руб. (+8,54 копейки).

Подорожали к уровню закрытия вечерней сессии "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,3%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).

Снизились акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Мосбиржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", до конца недели ситуация на рынке акций сильно не поменяется. Локальные инвесторы не будут предпринимать активных действий до заседания ЦБ РФ в пятницу, 20 декабря. В среду вечером выйдут данные Росстата по недельной инфляции, что даст больше понимания, какое решение может принять регулятор по ставке (консенсус ожидает ее повышения до 23% годовых). В США в среду будет объявлено решение ФРС по процентной ставке - рынки ожидают снижения на 25 б.п. почти со 100-процентной вероятностью.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ не получает фундаментальных причин для возвращения к повышению, а отскок стал следствием устранения появившейся в рублевом сегменте перепроданности. В РФ на среду не запланировано важных корпоративных событий, при этом слабо по-прежнему чувствуют себя акции "Газпрома", которые на фоне новостей об отсутствии планов ЕС продлевать транзит российского газа через Украину в 2025 году обновили минимум с января 2009 года (106,10 руб.).

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций попытается отскочить, но не вырасти.

Индекс МосБиржи накануне опять обновил минимум года. Однако в отличие от понедельника падение не было отвесным, наблюдались попытки выкупа просадки, часть бумаг закрылась в "плюсе". Кроме того, значительный вклад в общий "красный" результат внесли дивидендные "гэпы" "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Северстали" (MOEX: CHMF), хотя эти бумаги снизились меньше величины выплат, то есть фактически подросли. Это говорит о том, что спрос на дивиденды начал увеличиваться, считает эксперт.

В среду вечером Росстат опубликует свежие данные по текущей инфляции. Вряд ли они будут хорошими, но в последние недели рынок по средам практически всегда начинал отскок (чаще всего во второй половине дня) на закрытии "шортов". С большой вероятностью, это произойдет и сейчас. Однако о каком-то развороте и окончании фазы падения говорить рано. Инвестиционные решения стоит принимать в пятницу, после того как Банк России даст намеки на дальнейшую денежно-кредитную политику: если риторика регулятора будет жесткой, то распродажи продолжатся, полагает Антонов.

Также Антонов рекомендует повышенное внимание уделять нефти Brent, которая накануне не смогла закрепиться выше верхней стороны сходящегося треугольника. Это чревато пробоем зоны поддержки $70-71 за баррель и резким падением в район $65 за баррель, предупреждает представитель "Алор брокер".

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2360-2410 пунктов. До объявления итогов заседания ЦБ РФ по ставке на рынке сохранится повышенная волатильность. В среду вполне возможны попытки индекса вновь подняться выше 2400 пунктов. Однако после завершения основной сессии будет опубликован традиционный отчет Росстата по инфляции - любое ее замедление, даже незначительное, будет воспринято рынком позитивно. В то же время, если резкого ускорения инфляции не будет, сильного отката индекса в вечернюю сессию также не ожидается, считает он.

В акциях "Северстали" и "ЛУКОЙЛа" быстрого закрытия дивидендного "гэпа" не ожидается. Акции "Газпрома" в очередной раз обновили свои многолетние минимумы, опустившись ниже 107 рублей за штуку. Бумаги "Русала" и "Норникеля" обновили годовые минимумы. Исключением стали акции ПАО "Полюс", которые выглядят заметно лучше рынка. Выросли накануне бумаги Совкомбанка (MOEX: SVCB) на новостях, что 28 января акционеры примут решение о дополнительной эмиссии акций для присоединения Хоум Банка. Рост акций Совкомбанка может быть связан с тем, что инвесторы, не согласные с этой сделкой, могут участвовать в выкупе акций. Цена выкупа, предположительно, составит около 14 рублей за бумагу, что почти на 11% выше текущих значений, отметил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", "сезонный рост потребительского спроса и девальвация рубля помешают замедлению инфляции. Мы ожидаем, что нервозность на рынке будет сохраняться вплоть до решения Банка России по ключевой ставке. Ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи выступает уровень 2300 пунктов".

В США во вторник индексы акций снизились на 0,3-0,6%, инвесторы оценивали статданные и новости компаний в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС).

Рынок видит почти 100%-ную вероятность снижения процентных ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов на последнем в этом году заседании, которое завершится в среду.

В настоящее время ставка находится на уровне 4,5-4,75% годовых. Итоги заседания будут подведены в среду в 22:00 МСК, а традиционная пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22:30 МСК.

Аналитики полагают, что Пауэлл даст сигнал о том, что в будущем процесс смягчения денежно-кредитной политики может замедлиться.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC40 прибавили 0,2-0,4%, DAX просел на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Инвесторы видят более четкие признаки того, что власти Китая в следующем году будут предпринимать более активные шаги по поддержанию экономического роста, пишет Trading Economics. Рынки ждут снижения процентных ставок Народным банком Китая и сокращения коэффициента обязательных резервов банков.

Экспорт Японии в ноябре увеличился на 3,8% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство финансов. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,8%, сообщает Trading Economics.

Между тем импорт в прошлом месяце упал на 3,8%. Сокращение показателя было зафиксировано впервые с марта. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали подъем на 1%.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются скорректироваться после двухдневного спада, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах нефти в США и ждут итогов заседания Федрезерва.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,57 за баррель (+0,5% и -1% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $70,49 за баррель (+0,6% и -0,9% во вторник).

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов в стране за неделю на 4,7 млн баррелей, тогда как рынок ожидал спада на 1,85 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные о нефтяных резервах в США будут опубликованы в среду в 18:30 МСК.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,3 млрд рублей (из них 2,26 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии" (MOEX: T), 1,8 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 958,27 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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