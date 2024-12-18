Вероятен подъем ставки ЦБР до 23% в декабре - "БКС МИ"

Вероятно повышение ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания в пятницу, 20 декабря 2024 года, считает эксперт "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

"Ключевая ставка, вероятно, будет повышена до 23% годовых на заседании ЦБ в пятницу и останется на таком уровне в течение большей части I полугодия 2025 года. Согласно базовому прогнозу, к концу следующего года ставка снизится до 16% годовых, если замедление экономики будет управляемым. Внешние и внутренние риски в I полугодии 2025 года могут привести к более быстрому снижению ставки", - пишет эксперт в обзоре.

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