Локальной поддержкой рынка акций может выступить уровень 2360-2380п индекса Мосбиржи - "Альфа-Инвестиции"

Локальной поддержкой рынка акций может выступить уровень 2360-2380 пунктов индекса Мосбиржи, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи упал ниже 2400 пунктов - до минимума с весны 2023 года. Во многом это результат дивидендного гэпа бумаг "ЛУКОЙЛа" (-7,2%), - пишет эксперт. - Их сильное падение сказалось на всем индексе, потому что они занимают в нем максимальную долю - 18,3%. На утро среды внешний фон нейтральный. Цена на нефть Brent вчера снизилась на 0,7%, но в среду большинство сырьевых товаров в плюсе. Выросли цены на газ в ЕС, что поможет остановить падение акций Газпрома, обновивших минимум за 16 лет. Торговая активность в среду и четверг может снизиться в ожидании пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке. На следующей неделе объёмы торгов также будут невысокими из-за приближения новогодних праздников".

Аналитик ожидает, что скоро снижение индекса Мосбиржи остановится. Локальной поддержкой может выступить район 2360-2380 пунктов. К тому же текущая неделя может завершиться падением в шестой раз подряд, а за четверть века индекс показывал более продолжительную серию снижения лишь 2 раза.

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