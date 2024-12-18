Рынок акций РФ попытается отскочить в среду, но не вырасти - "Алор Брокер"

Российский рынок акций попытается отскочить на торгах в среду, но не вырасти, однако о развороте и окончании фазы падения говорить пока рано, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Индекс Мосбиржи просел за вторник на 1,8%, опять обновив минимум года, однако в отличие от понедельника падение не было отвесным, наблюдались попытки выкупа просадки, да и многие бумаги закрылись в плюсе. Кроме того, значительный вклад в общий "красный" результат внесли дивидендные "гэпа" "ЛУКОЙЛа" и "Северстали". При этом сами "дивидендщики" снизились меньше величины выплат, то есть фактически подросли. Это говорит о том, что спрос на дивиденды начал увеличиваться", - пишет эксперт.

Антонов также отмечет, что в лидерах роста были подорожавшие на 4,2% акции "Полюса". "Мы ранее рекомендовали осторожно подкупать эту бумагу в расчете на подорожание золота в первом квартале 2025 года и закрытие дивидендного "гэпа" по бумаге. Фундаментально на долгосрочный период "Полюс" очень интересен планами увеличить производство продукции вдвое к концу десятилетия", - указывает он в обзоре инвесткомпании.

"Росстат в среду опубликует данные по текущей инфляции. Не думаем, что они будут хорошими. Но в последние недели рынок по средам практически всегда начинал отскок (чаще всего во второй половине дня) на закрытии "шортов". С большой вероятностью, это произойдет и сегодня, пишет аналитик "Алор Брокера". - Однако о каком-то развороте и окончании фазы падения говорить рано. Решения стоит принимать в пятницу, после того, как Банк России даст намеки на дальнейшую денежно-кредитную политику. Если риторика регулятора будет жесткой, то распродажи продолжатся".

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