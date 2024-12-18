Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Полюса на уровне 16200 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 16200 рублей за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"На фоне падения российского фондового рынка лидируют в росте акции золотодобытчика "Полюс", - отмечает эксперт. - Мы полагаем, что поводом для роста этих акций стали, прежде всего, высокие мировые цены на золото, которые ещё на прошлой неделе обновили очередной исторический рекорд в $2756,7 за тройскую унцию. Хотя цены в начале текущей недели немного скорректировались, в любом случае, такой высокий уровень стоимости драгметалла может благоприятно повлиять на финансовые результаты золотодобытчика за 4 квартал текущего года".

Аналитик подчеркивает, что "Полюс" как экспортер выигрывает от слабого рубля, и это дополнительно мотивирует инвесторов покупать акции корпорации в качестве защитной бумаги, когда рубль дешевый. Кроме того, важным поводом для роста бумаг "Полюса" может быть анонсированное компанией накануне дробление акций, решение о котором акционеры примут на внеочередном общем собрании 23 декабря. Менеджмент заявляет, что к бумагам компании вырос интерес частных инвесторов.

"Сравнительно недавно дробление акций в соотношении 1:100 провела "Транснефть", что сделало ее привилегированные акции, котирующиеся на фондовом рынке, более ликвидными, а еще раньше дробление акций в такой же пропорции осуществил "Норильский никель", - напоминает Мильчакова. - В какой пропорции будет дробить номинал акций "Полюс" - пока неясно, но, видимо, вопрос об этом будет решаться на ВОСА 23 декабря".

"Полюс" выплатит дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 1301,75 руб. на акцию, и эта выплата станет первой с 2021 года, так как компания из-за нестабильности рынков и санкций на длительное время брала тайм-аут в дивидендных выплатах, указывает эксперт инвесткомпании. Дивидендная доходность по акциям компании составляет 9,7% за 9 месяцев, что является высоким показателем для крупных корпораций, и это дополнительно привлекает инвесторов в бумаги эмитента.

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