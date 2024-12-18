Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий итогов пятничного заседания Банка России по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС). Рынок видит почти 100%-ную вероятность снижения процентных ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов на последнем в этом году заседании, которое завершится в среду. В настоящее время ставка находится на уровне 4,5-4,75% годовых. Итоги заседания будут подведены в среду в 22:00 мск, а традиционная пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22:30 мск. Аналитики полагают, что Пауэлл даст сигнал о том, что в будущем процесс смягчения денежно-кредитной политики может замедлиться.

Между тем розничные продажи в США в ноябре увеличились на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,6%, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,5%. Объем промышленного производства в Штатах в прошлом месяце уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем повышение на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в октябре промпроизводство в стране снизилось на 0,4%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду показывают разнонаправленные изменения. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,85%. Инвесторы видят более четкие признаки того, что власти Китая в следующем году будут предпринимать более активные шаги по поддержанию экономического роста. Рынки ждут снижения процентных ставок Народным банком Китая и сокращения коэффициента обязательных резервов банков. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК прибавил 1,4% вслед за повышением бумаг представителей финансовой и автомобильной отраслей. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:36 МСК снизилось на 0,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял всего 0,02%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах нефти в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подорожали на 0,14% - до $73,29 за баррель. Во вторник эти контракты снизились в цене на 1%, до минимальных с 10 декабря $73,19 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,16% - до $70,19 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 0,9%, до $70,08 за баррель.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов в стране за неделю на 4,7 млн баррелей, тогда как рынок ожидал спада на 1,85 млн баррелей. Официальные данные о нефтяных резервах будут опубликованы в 18:30 мск среды.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) 18 декабря начнет размещение выпуска 2-летних облигаций серии Б-1-373 объемом 100 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA за 7-й день, предшествующий дате расчета + спред в размере 2,8% годовых.

ВЭБ (OKPO code: 00005061) установил размер спреда к RUONIA по 2-летним облигациям серии ПБО-002Р-48 объемом 100 млрд рублей на уровне 2% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA за 7-й день, предшествующий дате расчета, плюс пред. Срок обращения эмиссии - 5 лет, выставлен call-опцион через 2 года. Сбор заявок на выпуск прошел 17 декабря без премаркетинга. Техразмещение выпуска запланировано на 18 декабря.

ООО "Совком секьюритиз" установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску 3-летних облигаций серии 001Р-01 в размере 4% годовых. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России на 7-й день, предшествующий дате расчета, + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 16 декабря. Техразмещение запланировано на 20 декабря. Объем займа пока не раскрывается, он будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы биржевые облигации, в том числе дисконтные, могут быть размещены на срок до 15 лет. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) 19 декабря с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 15 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" планирует 19 декабря c 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии ПБО-02-07 объемом 1 млрд рублей. Купоны переменные и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 600 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 декабря. Бумаги будут доступны для приобретения квалифицированным инвесторам.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 46-го купона облигаций 29-й серии на уровне 9,88% годовых. Компания разместила 35-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года по ставке 7,1% годовых. Купоны квартальные, ставки 2-132-го купонов рассчитываются по формуле: уровень инфляции за год + 1%.

МФК "Джой мани" установила ставку 10-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых. Компания разместила выпуск в апреле 2024 года по ставке 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; формула расчета 13-24-го купонов - ключевая ставка (тоже на 5-й день) плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов - ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) выкупило по оферте 15 млн 21,786 тыс. облигаций серии 001Р-04R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 25 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 60,09% займа. Десятилетний выпуск на 25 млрд рублей был размещен в мае 2018 года. Ставка текущего полугодового купона до следующей оферты в июне 2025 года - 25,25% годовых.

ООО "Кузина" допустило технический дефолт по выплате 20-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей. "Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине финансовых трудностей", - говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации. Компания уже допускала серию технических дефолтов по выпуску, но всегда в итоге полностью выполняла обязательства. Четырехлетний выпуск облигаций объемом 70 млн рублей был размещен в апреле 2023 года. Ставка 1-18-го купонов составляет 16,5% годовых, 19-48-го купонов - 15% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала - в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, а также 36% от номинала - в дату окончания 48-го купона. В результате дюрация составит около 2,5 лет. Кроме того, в даты окончания 24-го и 36-го купонов предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.