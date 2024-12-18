Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2360-2410п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2360-2410 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

Эксперт уверен, что до объявления итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (20 декабря 2024 года) на рынке сохранится повышенная волатильность.

"В среду вполне возможны попытки индекса Мосбиржи вновь подняться выше 2400 пунктов. Однако после завершения основной сессии будет опубликован традиционный отчет по инфляции. Любое замедление инфляции, даже незначительное, будет воспринято рынком позитивно. В то же время, если резкого ускорения инфляции не увидим, сильного отката индекса в вечернюю сессию мы также не ожидаем. Из отдельных историй нам нравятся бумаги "Роснефти" и "Полюса", - пишет Головинов в обзоре банка.

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