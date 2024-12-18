Ближайшая поддержка индекса Мосбиржи - уровень 2300п - "Цифра брокер"

Ближайшая поддержка по индексу Мосбиржи находится на уровне 2300 пунктов, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эксперты отмечают, что в среду ожидаются финальные перед заседанием Банка России (20 декабря 2024 года) недельные данные по инфляции, которые будут учтены регулятором при принятии решения по ключевой ставке.

"Мы полагаем, что сезонный рост потребительского спроса и ослабление рубля помешают замедлению инфляции. Ожидаем, что нервозность на рынке будет сохраняться вплоть до публикации решения ЦБР", - пишут аналитики инвесткомпании.

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