"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Совкомбанка

"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив акций Совкомбанка из-за продолжающейся жесткой риторики ЦБ РФ, давления на маржинальность бизнеса и роста отчислений в резервы, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

Эмитент сообщил о проведении внеочередного общего собрания акционеров 28 января 2025 года. В опубликованной повестке говорится, что одним из вопросов станет увеличение уставного капитала банка путем выпуска дополнительных акций, отмечают эксперты.

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