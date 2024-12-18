Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс цен производителей и индекс потребительских цен Великобритании в ноябре;

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре;

- предварительные оценки закладок новых домов и разрешений на строительство в США в ноябре;

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- индекс цен производителей России в ноябре;

- решение по процентной ставке ФРС США и экономические прогнозы регулятора;

- пресс-конференция ФРС США;

- квартальные результаты Micron Technology и General Mills Inc.

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