"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НоваБев

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "НоваБев Групп", сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Начисленные ранее акции эмитента стали доступны для торгов, сообщила в понедельник компания. "НоваБев" ждет, что все оставшиеся бумаги будут разблокированы на текущей неделе. Речь о бумагах, бесплатно переданных всем акционерам в августе, но которые до сих были "заморожены". Каждый держатель тогда получил по семь бумаг на одну акцию во владении. Событие было ожидаемо, но тем не менее создает навес предложения и может давить на бумаги краткосрочно, - указывают эксперты. - При этом на фундаментальную стоимость бизнеса новость не влияет, в перспективе начисление новых бумаг может повысить их ликвидность. Сохраняем нейтральный взгляд на акции "НоваБев". Бумаги торгуются по 3,8х EV/EBITDA на базе нашего текущего прогноза по EBITDA на 2025 год".

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