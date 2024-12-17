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17 декабря 2024 года 12:46
Текущее падение на рынке акций не стоит воспринимать как повод для распродажи активов - "Альфа-инвестиции"
Текущее падение на рынке акций не стоит воспринимать как повод для распродажи активов, считают аналитики "Альфа-инвестиций". "Напротив, рынок акций уже длительное время торгуется по привлекательным ценам и становится ещё более интересным для покупок, - подчеркивают эксперты в комментарии. - На рынке акций сейчас негативные настроения и нет перегрева. Депрессивные периоды рынка исторически выгодны для долгосрочных покупок. Они приносят большую доходность, чем формирование портфеля в периоды эйфории и уверенности в росте. Мы ожидаем рост рынка акций в 2025 году. Это может произойти при первых сигналах от ЦБ об остановке цикла ужесточения денежно-кредитной политики, которые могут появиться ко II полугодию. Тогда же может произойти и первое снижение ключевой ставки." По мнению стратегов "Альфа-Инвестиций", долгосрочные и среднесрочные инвесторы могут войти или увеличить позицию по акциям компаний с хорошими фундаментальными показателями. Этот шаг позволит увеличить будущую доходность портфеля, в том числе за счёт роста дивидендной доходности. "При этом стоит пересмотреть свои позиции в текущем портфеле и избавиться от акций, перегруженных долгами, так как высокая ключевая ставка с нами надолго, - указывают аналитики. - Среди таких бумаг: АФК "Система", "Делимобиль", "РусГидро", "М.видео", "Мечел", "МТС", "Ростелеком", "Самолет", "Сегежа", "ТМК". В портфеле должны быть представители голубых фишек или крупные компании с низкой долговой нагрузкой, то есть коэффициент Net Debt/EBITDA в пределах 0,5-1,0х". Рынок сейчас выглядит аномально низким. В пессимистичное время на рынке с высокой вероятностью можно найти отличную точку для входа. Эксперты рекомендуют обратить внимание: - На экспортёров, кому выгоден слабый рубль: "Роснефть", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Полюс". - На внутренние истории, на которых в меньшей степени влияет внешний фон: "Сбербанк", "Т-Технологии", "Интер РАО", "Яндекс" и "Хэдхантер", "МД Медикал Груп", "Московская биржа". - Потенциальные фавориты в случае улучшения геополитической обстановки: "Газпром", "НОВАТЭК", "Юнипро", "Аэрофлот". К ним стоит подходить с осторожностью, следя за новостным фоном. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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