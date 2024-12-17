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17 декабря 2024 года 11:36

Рынок акций РФ утром провалился ниже 2400п по индексу МосБиржи на отсечках ЛУКОЙЛа и Северстали

Москва. 17 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник провалился по индексам более чем на 1% после отсечки на Мосбирже дивидендов "ЛУКОЙЛа" и "Северстали", после чего произошел коррекционный отскок и большинство blue chips вышло в "плюс". Индекс МосБиржи падал ниже 2400 пунктов, но далее отыграл этот рубеж.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2402,19 пункта (-0,8%, минимум сессии - 2388,21 пункта - новый минимум с марта 2023 года), индекс РТС - 735,32 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 декабря, составляет 102,9125 руб. (-51,8 копейки).

Во вторник на Мосбирже торгуются без дивидендов акции "ЛУКОЙЛа" (-6,3%, до 6312,5 рубля: выплаты за 9 месяцев - 514 руб. на бумагу), "Северсталь" (-5,1%, до 1012,4 рубля; выплаты за III квартал - 49,06 руб.), бумаги МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-21,1%, до 3143 рублей; выплаты за 2024 год - 907 руб. на бумагу).

Также просели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), бумаги "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,9% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на старте торгов основные индексы МосБиржи и РТС провалились более чем на 1% из-за отсечки дивидендов у индексных тяжеловесных бумаг "ЛУКОЙЛа". Кроме того, очистились от дивидендов бумаги "Северстали" и "Хэдхантера".

"Полагаем, что на этой неделе у индекса МосБиржи нет шансов на восстановление вплоть до заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится в пятницу. Тем не менее, любые позитивные новости в сфере геополитики послужат драйвером роста на горизонте нескольких недель", - считают эксперты "БКС МИ".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы не находят поводов оставаться в акциях в преддверии заседания ЦБ РФ.

Рынок остается под давлением из-за очередного пакета антироссийских санкций, принятого властями Евросоюза накануне, который затрагивает 54 физлица, 30 компаний из России, Китая и КНДР, а также 52 нефтяных танкера и 32 предприятия по производству продукции двойного назначения. Давление на рынок оказывает также предстоящее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, запланированное на 20 декабря, на котором ключевая ставка может быть повышена до 23%, согласно консенсус-прогнозу, отмечают эксперты.

Кроме того, снижение индексов в начале торгов технически обусловил дивидендный "гэп" в акциях "ЛУКОЙЛа", величина которого может превысить 7%. С учетом того, что вес акций компании в индексе составляет 18,2%, это может обусловить снижение индекса МосБиржи примерно на 1% в начале торгов, считают аналитики компании "Цифра брокер".

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для индекса МосБиржи поддержками выступают уровни 2400 и 2370 пунктов. Долларовый РТС на фоне стабилизации рубля пока держится выше годового минимума 725 пунктов.

В начале торгов во вторник индексы просели под давлением дивидендных отсечек в "ЛУКОЙЛе" и "Северстали". В целом в РФ продолжают доминировать прежние фундаментальные опасения, связанные с перспективой длительного поддержания жестких монетарных условий в стране, а также роста налогов в 2025 году. Обещания избранного президента США Дональда Трампа в скором времени урегулировать украинский конфликт на данный момент не воодушевляют биржи, но, возможно, ситуация начнет меняться уже после заседания ЦБ РФ в надежде на последнее в этом цикле увеличение ключевой ставки, считает Кожухова.

В США в понедельник снизился индекс акций Dow Jones (-0,3%), но подросли S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+1,2%), причем последний обновил исторический максимум.

Котировки бумаг крупнейших по капитализации ИТ-компаний Apple, Amazon.com, Alphabet и Broadcom (SPB: AVGO), а также котировки автопроизводителя Tesla (SPB: TSLA) завершили торги на рекордных отметках, пишет Yahoo Finance.

Индекс Empire State Manufacturing упал в декабре до 0,2 пункта с 31,2 пункта месяцем ранее, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики ожидали менее выраженного снижения, до 12 пунктов. Ноябрьский показатель был рекордным с декабря 2021 года.

Позднее на этой неделе будут обнародованы данные об объеме розничных продаж и о промышленном производстве в США в ноябре, а также отчеты по рынку жилья и труда и окончательные данные о ВВП в третьем квартале.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3%).

Трейдеры занимают осторожную позицию в отношении фондового рынка КНР, поскольку статданные говорят о слабости потребительского спроса в стране, несмотря на меры поддержки экономики. Розничные продажи в Китае в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее, сообщило накануне Государственное статистическое управление. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа.

На этой неделе внимание рынка направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также Банка Японии, их решения по ставкам будут обнародованы в среду и четверг соответственно. В пятницу Народный банк Китая также объявит размер процентной ставки LPR на ближайший месяц.

Декабрьское заседание ФРС завершится в среду, и рынки практически уверены в том, что по его итогам ключевая процентная ставка будет снижена на 25 базисных пунктов.

На прошлой неделе японский ЦБ дал понять, что ему необходимо больше времени для оценки статданных, чтобы принять решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после снижения на худших, чем ожидалось, статданных из Китая.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,89 за баррель (-0,01% и -0,8% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $70,62 за баррель (-0,1% и -0,8% в понедельник).

Замедление розничных продаж в КНР в ноябре усилило опасения трейдеров в отношении спроса на нефть со стороны крупнейшего импортера топлива в мире.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+18,2% и +8,8% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+7,3%), SFI (MOEX: SFIN) (+3,6%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,1%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+2,1%).

Подешевели расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,6%), акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,63 млрд рублей (из них 3,68 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 3,11 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,7 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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