Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций НОВАТЭКа

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Евросоюз включил в санкционный список семь судов для перевозки СПГ, включая танкер Arc-7, занятый на проекте "Ямал СПГ" . Под санкции также попали шесть танкеров-газовозов неледового класса: Pioneer, La Perouse, North Way, North Sky, North Air и North Mountain. Мы не ожидаем значительных проблем с логистикой на проекте компании "НОВАТЭК", поскольку в нем задействовано в общей сложности пятнадцать судов Arc-7. Танкеры North Air, North Mountain, North Sky, North Way и Pioneer находятся в американском списке SDN, а Pioneer, North Sky, Nova Energy и La Perouse - под санкциями Великобритании. Сохраняем рейтинг "покупать" для акций эмитента", - указывают эксперты.

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