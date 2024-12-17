Рубль утром снижается в паре с юанем на фоне слабых колебаний нефти

Москва. 17 декабря. Китайский юань растет на Московской бирже утром во вторник, рубль понижается на фоне слабых колебаний на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,9075 руб. (+4,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,72 коп. выше уровня действующего официального курса.

Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в октябре 2024 года достигла нового максимума - 49,5%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в сентябре - 48,4%, следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Остальные расчеты за импорт в октябре на 20,0% были произведены в валютах недружественных стран и на 30,5% - в прочих валютах.

Оплата совокупного российского экспорта товаров и услуг в октябре на 41,5% производилась рублями после 42,9% в сентябре, валютами недружественных стран - на 21,3% после 18,3% в сентябре и на 37,2% валютами прочих стран (в сентябре - 38,8%).

Согласно предварительным расчетам, положительное сальдо внешнеторговых расчетов РФ за товары и услуги в дружественных валютах в октябре снизилось на 28% по отношению к сентябрю, до $6,3 млрд с $8,7 млрд в долларовом эквиваленте.

В том числе при расчетах в российских рублях впервые сформировался дефицит баланса в размере около $0,1 млрд после профицита в сентябре в $1,8 млрд. Профицитным был баланс по расчетам в валютах недружественных государств (рост к сентябрьскому показателю на 14%, до $1,8 млрд) и в иных валютах (снижение на 13%, до $4,6 млрд).

Цены нефти эталонных марок утром во вторник колеблются от небольшого минуса к плюсу после падения в понедельник.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подорожали на 0,14% - до $74 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,07% - до $70,75 за баррель.

Негативным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали статданные из Китая, усилившие опасения трейдеров в отношении спроса на нефть со стороны крупнейшего импортера топлива в мире.

Ключевым событием этой недели для мировых рынков станет последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы, по итогам которого, как предполагается, регулятор снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов.