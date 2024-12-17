Индексы Мосбиржи и РТС могут продолжить снижение во вторник - "Цифра брокер"

Индексы Мосбиржи и РТС могут продолжить снижение на торгах во вторник, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Рынок остается под давлением из-за очередного пакета антироссийских санкций, принятого властями Евросоюза в понедельник, который затрагивает 54 физлица, 30 компаний из России, Китая и КНДР, а также 52 нефтяных танкера и 32 предприятия по производству продукции двойного назначения, констатируют эксперты.

Давление на рынок оказывает также предстоящее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, запланированное на 20 декабря, на котором ключевая ставка может быть повышена до 23%, согласно консенсус-прогнозу, отмечают аналитики инвесткомпании.

Кроме того, обращают внимание они, снижение фондовых индексов в начале торгов вторника технически обусловит дивидендный "гэп" по акциям "ЛУКОЙЛа", величина которого может превысить 7%. "С учетом того что вес акций компании в индексе достигает 17,65%, это может обусловить снижение индекса Мосбиржи примерно на процент в начале торгов", - полагают эксперты "Цифра брокера".

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